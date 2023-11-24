الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد مراد: حياتي العادية حاجة لكن أثناء الكتابة بكون في جو تاني

أحمد مراد، فيتو
أحمد مراد، فيتو

قال الكاتب أحمد مراد أثناء استضافته ببرنامج معكم مع منى الشاذلي: "حياتي العادية حاجة لكن أثناء الكتابة بستمتع وبكون في جو تاني وبموسيقى وشخصيات تانية في دماغي وهي متعة لأنها بتاخدني لمكان تاني”.

 

وعن النجاح التي حققته رواية أبو الهول وذلك بعد بيع الرواية في ٢٤ ساعة من الطبعة الأولى  عبر قائلا:"الفضل يرجع للقارئ وبدين للناس بالمحبة وعندنا عدد قراء مرعب وطول ما احنا بنقرأ هنكون في حتة تانية وهذا يحملني مسؤولية كبيرة".

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رواية أبو الهول

وتدور رواية أبو الهول حول "اليوميات الممنوعة من النَّشر" للمُصوِّر الفوتوغرافي والخبير الجِنائي "سليمان أفندي السيوفي"، والذي دوَّن فيها تفاصيل قضية جنائية غامضة، دارت أحداثها خلال فترة تَفشِّي وباء الطاعون في القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة في مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار.

 

وبدأت الأحداثُ خلال فترة حَبس «سليمان أفندي» في سجن ليمان «الديميرخانة»، أشغال شاقة مؤبدة «فئة م»، تحت وَطأة ظُروف قاسية مُهلِكة، انعكَست آثارُها على حالته النفسية، وأدَّت إلى تفاقُم اضطرابه الذي صنَّفه أطباءُ الأمراض العقلية كفِصام بارانويدي شديد، أعراضه تجمع بين أوهام الاضطهاد، وجُنون عظَمة مَصحُوب بضَلالات شديدة، تضاعفَ تأثيرُها بسبب توقُّف «سُليمان» المُفاجئ والاضطراري عَن تَعاطي «أعشاب يُوحنَّا» المُهدِّئة للأعراض، ورغم ذلك؛ فقد استطاع «السيوفي» أن يُؤرِّخ لمُغامرة مُثيرة حفَّتها المَخاطرُ من كُل جَانِب.

 

أحمد مراد 

أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014. 

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.

 

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برنامج معكم تراب الماس بير الوطاويط جائزة البوكر جائزة الدولة للتفوق رواية أبو الهول لوكاندة بير الوطاويط منى الشاذلي

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