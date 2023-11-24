معرض للفن التشكيلي والخط العربي عن بانوراما تراث الواحات بالوادي الجديد (ڤيديو وصور)

افتتح فرع ثقافة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، معرض للفن التشكيلي والخط العربي عن بانوراما تراث الواحات بالوادي الجديد، شارك فيه فناني محافظة الوادي الجديد من الحاصلين على منحة التفرغ والمواهب الفنية لشباب الواحات، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية، وابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، ومصطفى معاذ رئيس نادي أدب الوادي الجديد.



تحدث في الملتقى محمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية بالوادي الجديد، ومهندس منصور عثمان مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية الأسبق، والدكتورة منار علي سعيد أستاذ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، والكاتب والباحث مصطفى محمد ضبع الحاصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة، ومنسق عام الملتقى الدكتورة أماني الجندي مدير عام الشؤون الأدبية.

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وتضمن الملتقى أمسية شعرية لأبناء الوادي الجديد من الحاصلين على منحة التفرغ والمواهب الأدبية، أدار الأمسية الشاعر مصطفى معاذ الحاصل على منحة تفرغ من وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني.



وأقيم ملتقى شباب أهل مصر في الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر 2023 تحـت رعـاية الدكتورة نيفــــين الكيـــلاني وزيرة الثقافة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وهشـام عـزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنفيذ الدكتورة إيمـان نجـم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بمناسبة اختيار محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023.

وقدمت أسرة نادي أدب الخارجة بقصر ثقافة الخارجة فرع ثقافة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية برئاسة إبتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، الترحيب بكل مبدعي ومثقفي وشعراء وأدباء واحات الوادي الجديد في الندوة الثقافية والأمسية الشعرية التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر بقيادة الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية احتفاء بتتويج محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية وذلك بحضور الدكتورة أماني الجندي مدير عام الشؤون الأدبية والمسابقات بالمجلس، وبخيت عزوز مدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للثقافة فأهلًا وسهلًا بكل عشاق الواحات المصرية ومحبي الإبداع في قصر ثقافة الخارجة وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة.

وقال مصطفى معاذ رئيس نادي أدب محافظة الوادي الجديد، لـ «فيتو»، لا يمكن أن يكون بيننا هذه الكوكبة الرائعة من قيادات الثقافة المصرية ولا نتقدم لهم بالشكر الجزيل والتقدير والاحترام والمحبة على هذا الاهتمام النبيل الذي يأتي في إطار نهضة شاملة في مجال الثقافة والإبداع في بلادنا الغالية على قلوبنا جميعًا وإلى المزيد والمزيد من النجاح والتوفيق والتألق.