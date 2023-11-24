هل ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي مؤشر لانتقاله للأحمر، شبانة يكشف السبب ويوجه رسالة للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ظهور أحمد فتوح مع لاعبي النادي الأهلي في حفل افتتاح ملعب خماسي الخاص بـ حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، واللاعب لا يحتاج للظهور في هذا الحدث من أجل الانتقال إلى الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فتوح من منطقة السلام وهو يرتبط بعلاقة صداقة مع حسين الشحات، وظهوره في حفل افتتاح مشروع حسين الشحات أمر طبيعي للغاية".

وأضاف: "فتوح لا يحتاج للظهور مع لاعبي الأهلي في أي مكان للتفاوض حول الانضمام للقلعة الحمراء، وهؤلاء اللاعبين كانوا معًا في معسكر منتخب مصر".

Advertisements

أحمد فتوح

وأكمل: "هل الزمالك يريد بقاء فتوح أم لا؟! النادي الأبيض أعلن أنه معروض للبيع، وأي كلام عن اللاعب من جانب الجمهور يقلل من قرار مجلس الإدارة بعرضه للبيع، لا يجب أن تتحدث جماهير الزمالك عن اللاعب كثيرًا".

وأشار إلى أن البعض أصبح يصدر أخبار خاطئة حول فتوح مؤخرًا، والزمالك سبق ورحب بعرضه للبيع والتفاوض على انتقاله لأي نادٍ بمن فيهم الأهلي، في إطار ترسيخ لمبادئ مستقبلية، مشددًا على أن جماهير الزمالك عليها مساندة إدارة النادي في قراره بدلا من فتح أقاويل وإثارة جدل مجددًا حول اللاعب.

وأكد: "إدارة الزمالك تريد وضع حد للرواتب العالية، وهو قرار جيد من أجل المحافظة على النادي وحل الضائقة المالية، ومن الوارد إمكانية رفض لاعبين التجديد، بالإضافة لإمكانية بيع عقد أحمد سيد زيزو حال وصول عرض قوي يساهم في إنعاش خزينة النادي".

وأتم: "هناك لاعبين أصبحت تطلب راتبًا مثل أعلى لاعب في الفريق عند التجديد، وهناك لاعبين لا تستحق أساسًا الحصول على رواتبها، وهناك لاعبين سبق ورحلت من الأهلي بسبب الرواتب التي طلبوها وبعضهم انضم لنادي بيراميدز من أجل الجانب المالي، مثل رمضان صبحي الذي اتجه للمال، والأهلي كان قادرا على دفع راتب اللاعب لكنه رفض".