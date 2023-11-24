توم سينتفيت: منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم 2026

أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة كبيرة هو شيء طبيعي.

وقال المدرب البلجيكي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "فوز مصر على جيبوتي هي نتيجة طبيعية، ومنتخب جيبوتي يحاول التطور خلال المرحلة المقبلة وهو ما يفعله رئيس اتحاد الكرة الجيبوتي".

وأضاف: "هناك فارق كبير والهزيمة بستة أهداف نظيفة نتيجة منطقية جدًّا وبالنسبة لمصر هذا الفوز الكبير يعطي دفعة نفسية قوية للاستمرار على القمة وعليهم العمل على البقاء في المركز الأول، منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم بعد الغياب عن النسخة الماضية".

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منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق نتائج إيجابية في الجولتين الافتتاحيتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على إستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.



ويدخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًّا يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في أفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا

تأتي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبًا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبًا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا بدلًا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.