الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

حقيقة ترشيح سيد عبد الحفيظ للعمل مع منتخب مصر

سيد عبدالحفيظ، فيتو
سيد عبدالحفيظ، فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما تردد حول ترشيح  سيد عبد الحفيظ للعمل في منصب مدير المنتخب الوطني غير صحيح، مشيرًا إلى أن كل الترشيحات تكون عن طريق حازم إمام المشرف العام على المنتخب وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لا يوجد أي ترشيح لتعيين سيد عبد الحفيظ بدلا من محمد غرابة، ولم يحدث من قريب أو بعيد وجود مناقشات لهذا الملف، ومحمد غرابة مستمر في منصبه".

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وأضاف: "انتقدت غرابة بعد تصريحاته الأخيرة وهو يقوم بأدواره الإدارية على أكمل وجه مع منتخب مصر، لكن سيد عبد الحفيظ ليس مرشحا، والأغرب هو تداول شائعات بأن هناك رفض من جانب لاعبي الزمالك لوجوده، بل والأمر ذهب لأن هناك ضغوط على أعضاء اتحاد الكرة لتعيينه وهي كلها أكاذيب".

وواصل: "بالتأكيد، لاعبي الزمالك مثل زيزو ليس لديه تدخل في الأمور الإدارية، ومنذ ظهوره في الدوري المصري لم نسمع له صوتًا في هذه الأمور".

وزاد: "يجب أن يفكر الجميع بمنطق وعقلانية، هناك أخبار كثيرة أصبحت تتردد بشكل غير صحيح".

 

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في أفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا


وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 


تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر


وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار

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سيد عبدالحفيظ اتحاد كرة القدم المنتخب الوطني محمد شبانة حازم إمام محمد غرابة

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