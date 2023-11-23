مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مركزي "حسن حلمي" و"السيطرة الموحد"

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ اطلّع "جمال الدين" على الخدمات المقدمة داخل المركز والأنشطة الرياضية والترفيهية، وتعرّف على عمل العيادات المختلفة، مُشيدًا بالخدمات التي يُتيحها لتأهيل ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع.

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مبادرة الوادي الجديد للتبرع لغزة

من ناحيةٍ أخرى، تم تفقد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، الذي تم الانتهاء من تشغيله تمهيدًا للافتتاح؛ في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأجهزة المختلفة في التعامل مع الأزمات.

تضامنًا مع فلسطين الشقيقة، تابع اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين على إثر الأحداث الأخيرة، ترافقهم السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ تفقّد الوفد مجمع التمور التابع للمحافظة، وصرّح المحافظ أنه تم تعبئة ١٠٠ طن من التمور لنقلها إلى الأشقاء في غزة من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، مُشيرًا إلى تحرك الشاحنة غدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد "جمال الدين" و"الزملوط" أجنحة المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" لتخصيص جناح لعرض وبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.