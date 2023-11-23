الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتابعان مبادرة المحافظة للتبرع لغزة

مبادرة الوادي الجديد
مبادرة الوادي الجديد لأهالي غزة، ڤيتو

تابع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين على إثر الأحداث الأخيرة، ترافقهم حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية، تضامنًا مع فلسطين الشقيقة.

 

حيثُ تفقّد الوفد مجمع التمور التابع للمحافظة، وصرّح المحافظ أنه تم تعبئة ١٠٠ طن من التمور لنقلها إلى الأشقاء في غزة من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، مُشيرًا إلى تحرك الشاحنة غدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

 

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من ناحيةٍ أخرى، تفقّد "جمال الدين" و"الزملوط" أجنحة المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" لتخصيص جناح لعرض وبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وفي حوارٍ مفتوح اتسم بالشفافية، والتأكيد على أن أبناء المحافظات الحدودية على رأس أولويات القيادة السياسية، التقى اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)، في مؤتمرٍ جماهيري عُقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ووفد وزارة الثقافة، وأعضاء النقابات والأحزاب السياسية، وعواقل ومشايخ المحافظة.

 

وخلال كلمته، نقل اللواء أحمد جمال الدين تحيات السيد رئيس الجمهورية لأبناء محافظة الوادي الجديد وشباب (أهل مصر)، مؤكدًا ما يوليه سيادته من دعم واهتمام لأبناء المحافظات الحدودية وللشباب، منذ أعلنت الدولة عن استراتيجية "بناء الإنسان" عام ٢٠١٨م.

 

كما تحدث عن أهمية الوعي لدى الشباب، وما بذلته الدولة المصرية لأجل ترسيخ الوعي ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أعرب عن سعادته بما شهده في المحافظة من تطور، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو التحاور مع الشباب ومناقشة مطالبهم.

 

من جانبه، رحّب المحافظ بشباب المحافظات الحدودية، واستعرض ملامح الطفرة التنموية والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا للقاء السيد الرئيس بأبناء المحافظة عام ٢٠١٩ والذي تكلل ب٢٧ قرار رئاسي فتحت أبواب الخير للمحافظة، مُثمنًا اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بتنمية المحافظة في كافّة القطاعات. كما عرض الفيلم التسجيلي (غيط العنب.. بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية التي أسهمت فيها القوات المُسلحة لتطوير المناطق العشوائية.

 

واستقبل "جمال الدين" و"الزملوط" أسئلة الشباب للرد عليها ومناقشتها، وشهد اللقاء عرض فيلم (هنا مصر) حول إنجازات الدولة في كافة القطاعات، واختتم بإهداء درع المحافظة تقديرًا للجهود الكريمة.

 

يُذكر أن المحافظة تستضيف ١٣٠ شاب وفتاة من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان) ضمن فعاليات الملتقى الثالث عشر للبرنامج الرئاسي لشباب المحافظات الحدودية، والذي تستضيفه المحافظة في الفترة من ٢٢ وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

 

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مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين على إثر الأحداث الأخيرة التبرع لاهالي غزة محافظة الوادى الجديد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

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