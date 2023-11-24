الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية شهود العيان والجيران في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مسن وزوجته وأبنائه في منطقة عين شمس للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة كاملة.

وأسفرت الواقعة عن سقوط قتيل وتولت النيابة التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس مسن وزوجته وثلاثة من أولاده بتهمة قتل شقيق الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة قسم شرطة عين شمس وسقوط قتيل.



على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وأن مشاجرة نشبت بين مسن وزوجته وأبنائه وشقيق الأول أقدم خلالها الطرف الأول بالتعدي علي الطرف الثاني.



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دلت التحريات أن المتهمين طعنوا نجل الطرف الثاني في رقبته وجسده مما أسفر عن مصرعه.

تم القبض علي المتهمين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.