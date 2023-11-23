استمرار حبس المتهمين بقتل شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس المتهمين بقتل شاب طعنا خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب مشاجرة ومصابين.

بالفحص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته) طرف ثان (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات، والتي أودت بحياة المتوفى.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني عدد (3 أسلحة أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.