الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية. 

 

Advertisements

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غدًا الجمعة في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

 

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

 

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

 

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا. 

 

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر. 

 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا. 

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري. 

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وأبو سليم الليبي الزمالك وأبو سليم موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي موعد مباراة الزمالك الكونفدرالية أبو سليم الليبي

مواد متعلقة

الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مواجهة أبو سليم

موقف الزمالك من التعاقد مع البرتغالي باولو مينزيس مدرب النجمة اللبناني

الزمالك يعلن غياب نجمي الفريق عن مواجهة أبو سليم الليبي

الزمالك يخوض مران الغد في القاهرة ويتجه للإسكندرية لمواجهة أبو سليم الليبي

أخبار الرياضة اليوم.. زيزو يتلقى عرضًا من السعودية.. سياسة جديدة من إدارة الزمالك في رواتب اللاعبين.. نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

بحضور سليمان، 5 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لـ أبو سليم الليبي

تعيين نجل هشام نصر مديرًا إداريًا لفريق يد الزمالك يثير تساؤلات الجمهور

مشابهة للأهلي، سياسة جديدة من إدارة الزمالك في رواتب اللاعبين

الأكثر قراءة

محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

مفاجأة من الكواليس، مصدر يحسم مصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

إعلام عبري يكشف عن طلب عاجل من بايدن لـ نتنياهو في الجبهة الشمالية لغزة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

فيديو يرصد هلع المواطنين أثناء سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

أخبار الفن اليوم: أول ظهور لمحمد رمضان بعد قرار حبسه.. ومصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

خوفا من الفضيحة أمام العالم، إسرائيل تفرض حصارا على أسراها الذين تحررهم حماس

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

بكام سعر الدولار الأمريكي؟ حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة وكسب الأموال

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية