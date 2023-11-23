تحرك عاجل من حكومة الاحتلال ضد صحف إسرائيلية لهذا السبب

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الخميس، عن تحرك عاجل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد صحف ووسائل إعلام في تل أبيب.



حكومة الاحتلال تتحرك ضد الصحف الإسرائيلية



وفي هذا السياق، اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، معاقبة صحيفة "هآرتس" ووقف الاشتراكات معها بداعي "نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد دولة إسرائيل".

وأعلن مكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، في بيان صادر عنه اليوم، "أنه قدم اقتراحا إلى الحكومة لوقف نشر الإعلانات الحكومية في الصحيفة ووقف الاشتراكات فيها".

وأوضح وزير الاتصالات الإسرائيلي بما أسماه "النشر المستمر للدعاية الانهزامية والكاذبة والتحريض ضد دولة إسرائيل أثناء الحرب، في صحيفة هآرتس".

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وأضاف شلومو كرعي، أنه "قدم للحكومة اقتراحا لاتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة صحيفة هآرتس، ووقف الإعلانات ورسوم الاشتراك لجميع مستخدمي الدولة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام الشاباك، والوزارات، وأي شركة حكومية".



اتهامات لصحيفة هارتس العبرية



وأكد وزير الاتصالات، أن "وقف شراء خدمات صحيفة هآرتس من قبل الهيئات الحكومية سيقلل من الضرر الشديد الذي يشعر به المواطنون الإسرائيليون ليس فقط من المنشورات في الصحيفة، ولكن أيضا من حقيقة أنهم مجبرون على دفع ثمنها من أموال الضرائب".

ووجه الاتهام للصحيفة بـ"الدعاية، مع تقديم الأكاذيب، واستخدام المصطلحات المناهضة للصهيونية والمعادية لإسرائيل".

ولم يتضح بعد إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستقبل بهذا الطلب. وقبل أيام، نشرت الصحيفة تقريرا، أوضحت فيه بأن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النيران على مشاركين في مهرجان "نوفا" الموسيقي الذي أقيم بجوار مستوطنة "رعيم".

