الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

مستشار رئيس الجمهورية يلتقي شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية

مستشار الرئيس، ڤيتو
مستشار الرئيس، ڤيتو

التقى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)، في حوارٍ مفتوح اتسم بالشفافية، والتأكيد أن أبناء المحافظات الحدودية على رأس أولويات القيادة السياسية، عُقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ووفد وزارة الثقافة، وأعضاء النقابات والأحزاب السياسية، وعواقل ومشايخ المحافظة.

 

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وخلال كلمته، نقل اللواء أحمد جمال الدين تحيات رئيس الجمهورية لأبناء محافظة الوادي الجديد وشباب (أهل مصر)، مؤكدًا ما يوليه سيادته من دعم واهتمام لأبناء المحافظات الحدودية وللشباب، منذ أعلنت الدولة عن استراتيجية "بناء الإنسان" عام ٢٠١٨م.

 

كما تحدث عن أهمية الوعي لدى الشباب، وما بذلته الدولة المصرية لأجل ترسيخ الوعي ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أعرب عن سعادته بما شهده في المحافظة من تطور، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو التحاور مع الشباب ومناقشة مطالبهم.

من جانبه، رحّب المحافظ بشباب المحافظات الحدودية، واستعرض ملامح الطفرة التنموية والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، مُثمنًا اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بتنمية المحافظة في كافّة القطاعات.

 

 كما عرض الفيلم التسجيلي (غيط العنب.. بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية التي أسهمت فيها القوات المُسلحة لتطوير المناطق العشوائية.

 

واستقبل "جمال الدين" و"الزملوط" أسئلة الشباب للرد عليها ومناقشتها، وشهد اللقاء عرض فيلم (هنا مصر) حول إنجازات الدولة في كافة القطاعات، واختتم بإهداء درع المحافظة تقديرًا للجهود الكريمة.

 

يُذكر أن المحافظة تستضيف ١٣٠ شابا وفتاة من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان) ضمن فعاليات الملتقى الثالث عشر للبرنامج الرئاسي لشباب المحافظات الحدودية، والذي تستضيفه المحافظة في الفترة من ٢٢ وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

 

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