بروتوكول تعاون مشترك بين قضايا الدولة وجهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية (صور)

وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورمحمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بروتوكول تعاون، وذلك بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.

ونص برتوكول التعاون على عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة في مجال قانون حماية المنافسة ومبادىء الحياد التنافسي، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الأنشطة التي ينظمها الجهاز باعتباره المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الانتاج العلمي سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز.

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قضايا الدولة

وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون الذي أقُيم بمقر هيئة قضايا الدولة؛ رحب المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني؛ بالدكتور محمود ممتاز ومستشاري الجهاز، معربًا عن سعادته بإتمام وتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري، بما يعزز حماية تلك المصالح والمطالبة بها، وأشاد سيادته بدور الجهاز فى التصدي للممارسات الاحتكارية والعمل على التطبيق الفعال لأحكام القانون وتطبيق استراتيجية الحياد التنافسي بما يضمن حماية حرية المنافسة فى الأسواق بين كافة الخاضعين لأحكامه الأمر الذى يسهم فى توفير مناخ تنافسي قادرًا على جذب الاستثمار.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للمستشار رئيس الهيئة على حسن الاستقبال، كما هنأه على أداء مستشاري هيئة قضايا الدولة الجدد اليمين الدستورية لبدء حياتهم العملية وليكونوا عونا للهيئة في أداء رسالتها السامية في الدفاع عن المال والحق العام معبرًا عن خالص تمنياته لهم بمستقبل مهني عظيم، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع مستشاري الهيئة الذين يمثلون الجهاز في القضايا المختلفة، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، والمستشار محمد حسن الامين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني،والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، ومن جانب الجهاز حضر اللقاء كل من المستشار أحمد عبد الناصر خطاب،والمستشارة هاجر سعيد -المستشارين القانونين للجهاز، والأستاذ محمد أسعد - المستشار الإعلامي للجهاز.

صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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