تشيلسي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر جزائري

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن تشيلسي مهتم جدًا بالحصول على خدمات أحد اللاعبين الجزائريين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "90min"، نقلًا عن مصادر داخل النادي اللندني تشيلسي، أن الجزائري ريان آيت نوري، ظهير أيسر فريق وولفرهامتبون، قد أصبح على رأس قائمة الأهداف المحتملة لدعم صفوف البلوز، خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن إدارة تشيلسي تفكر جديًا في بيع الظهير إيان ماتسن، الذي تبقى من عقده 18 شهرًا، من أجل تمويل صفقة آيت نوري.

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ويقضي اللاعب الجزائري، صاحب الـ 22 عامًا، واحدة من أفضل مواسمه منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي قادمًا من صفوف آنجيه الفرنسي.

وأصبح آيت نوري ركيزة أساسية في تشكيل المدرب جاري أونيل، بعد أن شارك في 14 مباراة بمختلف المسابقات، بمجموع 1002 دقيقة.

وساهم تألق آيت نوري رفقة وولفرهامبتون "الذئاب" هذا الموسم، في حصوله على دعوة المدرب جمال بلماضي، لحمل ألوان منتخب الجزائر.

تشيلسي يسعى لضم نجم الدوري الفرنسي

تسعى إدارة تشيلسي إلى الحصول على خدمات أحد اللاعبين الواعدين في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي يطارد مالامين إيفكيلي، نجم موناكو،الموهوب الذي أطلق عليه لقب "كيليان مبابي الجديد".

ويعتبر إيفيكيلي (19 عاما) أحد أفضل اللاعبين المنتظر تألقهم في الدوري الفرنسي، بعد بروزه مع فريق الشباب في موناكو، ثم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.

ويستطيع إيفيكيلي اللعب على الجناحين أو كمهاجم في الخط الأمامي، وينتهي عقده مع موناكو في 2025.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفيكيلي يحظى أيضا باهتمام أندية كبرى أخرى في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وأوضحت أن البلوز يرغب في مواصلة سياسته خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس تود بويلي، والتي تعتمد على ضم اللاعبين البالغين 23 عاما أو أقل.