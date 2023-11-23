الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تشيلسي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر جزائري

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن تشيلسي مهتم جدًا بالحصول على خدمات أحد اللاعبين الجزائريين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكر موقع "90min"، نقلًا عن مصادر داخل النادي اللندني تشيلسي، أن الجزائري ريان آيت نوري، ظهير أيسر فريق وولفرهامتبون، قد أصبح على رأس قائمة الأهداف المحتملة لدعم صفوف البلوز، خلال الموسم المقبل.

 

وأضاف المصدر أن إدارة تشيلسي تفكر جديًا في بيع الظهير إيان ماتسن، الذي تبقى من عقده 18 شهرًا، من أجل تمويل صفقة آيت نوري.

 

Advertisements

 

ويقضي اللاعب الجزائري، صاحب الـ 22 عامًا، واحدة من أفضل مواسمه منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي قادمًا من صفوف آنجيه الفرنسي.

 

وأصبح آيت نوري ركيزة أساسية في تشكيل المدرب جاري أونيل، بعد أن شارك في 14 مباراة بمختلف المسابقات، بمجموع 1002 دقيقة.

 

وساهم تألق آيت نوري رفقة وولفرهامبتون "الذئاب" هذا الموسم، في حصوله على دعوة المدرب جمال بلماضي، لحمل ألوان منتخب الجزائر.

 

تشيلسي يسعى لضم نجم الدوري الفرنسي

تسعى إدارة تشيلسي  إلى الحصول على خدمات أحد اللاعبين الواعدين في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

 

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي يطارد مالامين إيفكيلي، نجم موناكو،الموهوب الذي أطلق عليه لقب "كيليان مبابي الجديد".

 

ويعتبر إيفيكيلي (19 عاما) أحد أفضل اللاعبين المنتظر تألقهم في الدوري الفرنسي، بعد بروزه مع فريق الشباب في موناكو، ثم تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.

 

ويستطيع إيفيكيلي اللعب على الجناحين أو كمهاجم في الخط الأمامي، وينتهي عقده مع موناكو في 2025.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفيكيلي يحظى أيضا باهتمام أندية كبرى أخرى في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

 

وأوضحت أن البلوز يرغب في مواصلة سياسته خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس تود بويلي، والتي تعتمد على ضم اللاعبين البالغين 23 عاما أو أقل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تشيلسي وولفرهامبتون ريان آيت نوري آيت نوري الجزائر

مواد متعلقة

تشيلسي يفتح أبوابه لضم موهوب الدوري الفرنسي

لاعب تشيلسي يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة

بوكيتينو يعتذر لبيب جوارديولا بعد واقعة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتعادل أمام تشيلسي 4-4 ويواصل صدارته للبريميرليج

الأكثر قراءة

محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

مفاجأة من الكواليس، مصدر يحسم مصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

إعلام عبري يكشف عن طلب عاجل من بايدن لـ نتنياهو في الجبهة الشمالية لغزة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

فيديو يرصد هلع المواطنين أثناء سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

أخبار الفن اليوم: أول ظهور لمحمد رمضان بعد قرار حبسه.. ومصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

خوفا من الفضيحة أمام العالم، إسرائيل تفرض حصارا على أسراها الذين تحررهم حماس

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

بكام سعر الدولار الأمريكي؟ حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة وكسب الأموال

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية