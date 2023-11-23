الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يسلم 26 موتوسيكل وكرسي كهربائي لذوي الهمم

محافظ سوهاج, فيتو
محافظ سوهاج, فيتو

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 9 موتوسيكلات مجهزة طبيا، و11 كرسي كهربائي، و6 كراسي عادية للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية، يرافقه عمرو إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، نائبا عن صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وصفاء نوار مدير مشروعات المؤسسة، وبحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادى المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة.
 

Advertisements


ووجه محافظ سوهاج الشكر للقائمين على جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية "ليلة القدر" بأخبار اليوم، موضحا أن المستفيدين من مختلف مراكز المحافظة، وأصدر المحافظ توجيهاته إلى إدارة مرور سوهاج بسرعة إنهاء تراخيص الموتوسيكلات المجهزة طبيا، على أن تقوم مديرية التضامن الإجتماعي بتحمل تكاليف إصدار التراخيص. 

وأكد "الفقي" اهتمام القيادة السياسية والدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن إطلاق مبادرة “ قادرون باختلاف” ساعدت في تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم.

 

 

محافظ سوهاج: بدء إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة

رئيس جامعة سوهاج يعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد عبد الهادى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: بدء إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة

رئيس جامعة سوهاج يعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

رئيس جامعة سوهاج يناقش مع مجلس النواب إنشاء مدرسة للتمريض

إصدار اللائحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة بكلية تربية سوهاج

الأكثر قراءة

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

السيسي يعطى إشارة انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

فاكهة فيها سم قاتل في أمريكا، اعرف التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 23-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية