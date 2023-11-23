الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بواحة الداخلة في الوادي الجديد

حادث مروري، ڤيتو
حادث مروري، ڤيتو

أُصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، مساء اليوم الخميس، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.


تبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الواصل بين قريتي " القصر – غرب الموهوب" التابعتين لمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من حسام أشرف محمد عبد الله 18 عامًا، أحمد محمد يونس 23 عامًا،  فرحان حسن رويشد 16 عامًا، وجمعيهم مقيمون بقرية "غرب الموهوب" بمركز الداخلة.

 

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز إزالة آثار الحادث من الطريق لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

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محافظة الوادى الجديد حادث مروري بالوادي الجديد ادارة شرطة النجدة اصابة 3 اشخاص انقلاب سيارة ملاكي أمن الوادى الجديد

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