كاظم الساهر يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة دعمًا لفلسطين بالتعاون مع الأمم المتحدة
أعلن الفنان كاظم الساهر موعد طرح أغنية الجديدة Hold your fire والتي يتعاون فيها مع جمعية الأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.
ونشر كاظم الساهر صورة له يروج لموعد طرح أغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها: اليوم الساعة 5:00 بتوقيت فلسطين، الساعة 6:00 بتوقيت بغداد.. إطلاق أغنية Hold your fire بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة.
كاظم الساهر قرر أن تكون الأغنية باللغة الإنجليزية من أجل إيصال رسالة إلى العالم كله، لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء وإنهاء هذه الحرب المدمرة في غزة.
أغنية Hold Your Fire تلحين كاظم الساهر، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوف.
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