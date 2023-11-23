ضبط 140 شيكارة سماد مدعم لتجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة (صور)
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.
حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط عدد 140 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة قام أحد الأشخاص بتجميعهم وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وبحملات مماثلة بمراكز الرحمانيه وأبو حمص وكوم حمادة أسفرت عن ضبط 3مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن سكر بالبيع بالسوقالسوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.
ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
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