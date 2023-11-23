من هو محمد مخلص بديل جافي في برشلونة؟

يبحث تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، عن حلول لتعويض الغياب الطويل للاعب الوسط جافي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، يوم الأحد الماضي، في مباراة منتخب إسبانيا مع جورجيا في تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب في تدريبات، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن تشافي يختبر بعض اللاعبين الشبان على أمل أن ينجح أحدهم في تعويض غياب جافي.

محمد مخلص بديل جافي في برشلونة

ومن بين هؤلاء اللاعبين يظهر اسم اللاعب الإسباني، محمد مخلص، ذو الأصول المغربية إلى جانب أليكس جاريدو، وكاسادو، وأوناي، وميكاييل، وآنخيل ألاركون.

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وانضم محمد مخلص، البالغ من العمر 23 عاما، للفريق الرديف في برشلونة قادما من نادي أندورا الإسباني، في يناير الماضي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وتقدر قيمته السوقية بـ200 ألف يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ويجيد اللعب في خط الوسط، وخط الوسط الهجومي.

وتدرج محمد مخلص، الذي يبلغ طوله 169 سم، في منتخبات الناشئين في إسبانيا، وشارك في 32 مباراة بقميص برشلونة سجل فيها هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن محمد مخلص سبق أن لعب 11 مباراة مع فريق ريال مدريد تحت 19 عاما صنع فيها هدفا، كما لعب لفرق بلد الوليد وسيلتا فيجو.

محمد مخلص، فيتو

وشهدت تدريبات برشلونة مشاركة كل من البرازيلي رافينيا والمدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو.

ورغم ذلك أفادت "سبورت" بأن فرصة مشاركة الثنائي أمام رايو فاليكانو في الليجا يوم السبت تبدو ضعيفة بعد عودتهما من رحلة سفر طويلة عقب المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغاب عن تدريبات برشلونة في المقابل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بعد شكواه من آلام في أسفل الظهر، أجبرته على مغادرة معسكر منتخب ألمانيا قبل أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة لحاق تير شتيجن أمام رايو فاليكانو تبلغ 50% وسيتم حسم مدى جاهزيته بشكل نهائي غدا الجمعة.

ويملك برشلونة، حامل لقب الليجا الموسم الماضي، 30 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، وبـ4 نقاط عن جيرونا المتصدر.

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