تير شتيجن يحصد جائزتي أفضل لاعب وحارس في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي

حصد الدولي الألماني مارك آندري تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة، جائزة دي ستيفانو لأفضل لاعب في الدوري الإسباني - الليجا عن الموسم الماضي.

كما فاز شتيجن بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى عن الموسم ذاته.

أرقام قادت تير شتيجن للجائزة

وجاء فوز شتيجن بالجائزة بعدما قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث شارك الموسم الماضي في 38 مباراة في الليجا تلقى فيها 18 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 26 مرة.

وبدأ منح جائزة دي ستيفانو لأفضل حارس في الليجا منذ موسم 2007/2008، حيث فاز فيها راؤول لاعب ريال مدريد السابق.

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ومنذ ذلك الحين فاز بها ليونيل ميسي 7 مرات وكريستيانو رونالدو 4 مرات، وهذه أول مرة يفوز بها حارس مرمى.

جوائز الأفضل في الليجا عن الموسم الماضي

وفاز بيدري بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، ونال إيمانول الجواسيل مدرب ريال سوسيداد جائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي.

ونال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة جائزة البيتشيتشي كهداف الليجا بتسجيله 23 هدفا.

وحاليا يتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 34 نقطة من 13 مباراة مقابل 32 نقطة لفريق ريال مدريد في المركز الثاني، ويتبعهما برشلونة وفي رصيده 30 نقطة ثم أتلتيكو مدريد في المركز الرابع وحصد 28 نقطة.

برشلونة يقترب من ضم لاعب جديد

ومن جهة أخرى، كشف تقرير صحفي إسباني، بأن نادي برشلونة كان على أعتاب التعاقد مع مهاجم آخر من أتلتيكو مدريد، في الصيف الماضي.

وضم برشلونة اللاعب البرتغالي، جواو فيليكس، من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، كان برشلونة يعتزم الدخول في مفاوضات مع أتلتيكو، لضم اللاعب الشاب ذي الأصول النيجيرية، صامويل أوموروديون "سامو"، البالغ من العمر 19 عامًا.

وانضم سامو لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي قادمًا من غرناطة، بعد فشل برشلونة في التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو، نظرًا لأزمة إيقاف القيد التي كان يعاني منها النادي.

بعد ذلك، علم برشلونة بنية أتلتيكو مدريد إعارة اللاعب، وكان يريد ضمه، قبل أن ينتقل لصفوف ديبورتيفو ألافيس في النهاية.

وخاض سامو 12 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، أحدها في شباك برشلونة خلال لقاء الأمس في الليجا، الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني (2-1).