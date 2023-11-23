صدمة في مانشستر يونايتد بسبب كأس أمم أفريقيا

أصبح فريق مانشستر يونايتد، مهددًا بفقدان لاعب آخر في شهر يناير المقبل، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن أرون وان بيساكا ظهير أيمن فريق مانشستر يونايتد، قد يمثل منتخب الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي سيمثل ضربة للشياطين الحمر في فترة مزدحمة بالمباريات.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

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وأضافت الصحيفة، اتحاد الكونغو الديمقراطية تواصل مع بيساكا، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.

يذكر أن مانشستر يونايتد يضم مجموعة من اللاعبين الأفارقة مثل الحارس الكاميروني أندريه أونانا والمغربي سفيان أمرابط والتونسي حنبعل المجبري.

نيس يهدد مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد، يواجه خطر عدم المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بسبب المالك المنتظر جيم راتكليف.

ومن المنتظر أن يحصل راتكليف على 25% من حصة مانشستر يونايتد مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الأيام المقبلة، بشكل رسمي.

ولكن تدير مجموعة "Ineos" التي يملكها الملياردير البريطاني نادي نيس أيضًا، والذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر باريس سان جيرمان.

ومع زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، سيحصل الدوري الفرنسي على 3 مقاعد مباشرة للمشاركة في البطولة ومقعد في الأدوار التمهيدية، بينما سيحصل البريميرليج على 5 مقاعد مباشرة.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المتعلقة بتعدد ملكية الأندية، فالطريقة الوحيدة التي تمكن اليونايتد ونيس من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، هي أن يضمن فريق منهما مقعدا مباشرا في دوري الأبطال، ويضمن الآخر مقعدا مباشرا للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وإذا أنهى الفريقان الموسم في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فسيشارك في البطولة الفريق الذي أنهى الدوري في مركز متقدم بالمقارنة مع الفريق الآخر.

وأوضحت "ذا صن": "إذا أنهى اليونايتد ونيس الموسم في نفس المركز، فسيحصل مانشستر على المقعد لتفوق إنجلترا في التصنيف".

وختمت: "أما إذا أنهى نيس الموسم في المركز الرابع، وأنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز السادس أو توج بكأس الاتحاد الإنجليزي، فلن يشارك اليونايتد في الدوري الأوروبي، لإمكانية خسارة نيس في الدور التمهيدي لدوري الأبطال والمشاركة حينها في الدوري الأوروبي".