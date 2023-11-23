حصاد حركة البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع.. تداولات ضعيفة اليوم.. وخبير يوضح اتجاه المؤشرات تزامنا مع العدوان على غزة

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، ختام تداولات الأسبوع، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 114 ألف عملية تدول، حيث تصدرت البنوك تعاملات باقي القطاعات بالبورصة المصرية خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع، ومن ثم موارد أساسية وفي المركز الثالث قطاع الرعاية الصحية، ثم احتل قطاع خدمات ومنتجات صناعية المركز الرابع وفي المركز الخامس قطاع العقارات.

بالأرقام، ترتيب قطاعات البورصة المصرية بحركة تداولات الأسبوع

حركة تداولات هذا الأسبوع جاءت بشكل ضعيف حيث لم يتم تسجيل عدد عمليات تداول بشكل كبير بختام تعاملات اليوم الخميس بالبورصة المصرية، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

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قطاعات البورصة من حيث رأس المال السوقي، فيتو

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114 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 114 ألف عملية تدول، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50 % عند مستوى 5.058.73 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 00.79 % عند مستوى 7436.47 نقطة.

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ختام تعاملات اليوم بالبورصة المصرية , فيتو

77 ألف عملية تداول خلال منتصف حركة تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 77 ألف عملية، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.00 % عند مستوى 25.531.01 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44 % عند مستوى 5.055.92 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69 % عند مستوى 7.428.95 نقطة.

خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الجنيه ضرره كبير على الاقتصاد في الوقت الحالي

تعاملات منتصف اليوم بالبورصة المصرية، فيتو

خبير يوضح اتجاه حركة المؤشرات بالبورصة المصرية تزامنا مع أحداث طوفان الأقصى

قال أيمن الزيات خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن هناك زيادة فى عمليات جني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية والتي أدت إلى هبوط المؤشر العام للبورصة إيجى إكس 30، بنحو 1000 نقطة بعد أن تجاوز المستوى 25400، حيث تلاشت إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن مؤشرات السوق تتجه الآن للصعود مجددًا بحركة التداولات بختام هذا الأسبوع.

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أيمن الزيات خبير أسواق المال، فيتو

هل ترتفع مؤشرات البورصة المصري في ظل أحداث طوفان الأقصى؟

وأضاف الزيات أنه من المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي النقطة السابقة بالمؤشر الذي وصل له، خاصة في ظل التطورات الحاصلة الآن فيما يتعلق بالإعلان عن هدنة في غزة، وبالتالي هذا سيساعد المؤشر على الوصول إلى قيم أعلى.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مرشح أن يتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة، بسبب الأخبار والنتائج الإيجابية للمؤشر، كما أنه لم يحظ بما حظيت به أسهم أخرى مثل القطاع الصناعي، والأسمدة والكيماويات، التي حصلت على فرص كبيرة جدًا وجذبت سيولة ضخمة، حيث شهدت البورصة المصرية في بداية جلسة أمس الأربعاء ارتفاعات للمؤشرات مجددًا، حيث اقترب المؤشر الرئيسي من حاجز 25000 نقطة مرة أخرى.

التحليل الفني اليومي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الأسبوع

المؤشر الرئيسي EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 25.029.57 نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضي ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 24000 نقاط ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25.000 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 24000 نقطة - 25000.

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4856 نقطة مرتفعا بفارق حوالي 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5.033.79 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهله على تحقيق السيناريو الإيجابي.



حركة تداولات الأربعاء 22 / 11 / 2023

وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

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حركة تداولات الثلاثاء 21/ 11 / 2023

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 29577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 10546 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 7244 نقطة.