إحالة أوراق عامل قتل زميله في المرج بسبب خلاف على أجرة العمل للمفتي

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حلمى قنديل، أوراق عامل متهم بقتل زميله في منطقة المرج، بسبب خلافهما حول أجرة العمل، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "إسلام.ع" عامل إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 21 يونيو الماضى بدائرة قسم شرطة المرج، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.م" مع سبق الإصرار.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين قد جمعتهما صنعة سويًا وقد استحق نظيرها مالًا، اختلفا الاثنان عليها بموعد استحقاقه للمتهم، فما كان الأخير، إلا إنه ضجر من ذلك وامتلأ صدره بغضا من المجني عليه وقصده إذ أيقن تواجده أسفل سكنه وهاتفه سائلًا لحضوره زعمًا في تسوية خلافهما فأجابه المجني عليه.

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وأضافت النيابة العامة أن المتهم استدرج المجني عليه إلى شقته، وفور دخوله باغته بسلاح أبيض "سكين" وسدد له طعنة في صدره أودت بحياته.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

أفاد أمر الإحالة أن المتهم التقى بالمجني عليه في منطقة المرج، وعندما رآه المتهم، أشهر سلاح ناري في وجهه وأطلق عليه النار عدة مرات، حتى استقرت الطلقة في صدره وأدت إلى وفاته.

وبدأت تفاصيل جريمة قتل عامل زميله في المرج، عندما تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشه"، داخل شقة في منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

قام المتهم على إثرها بإحضار سلاح ناري وأطلق النار على زميله، وفر هاربا. تمكن رجال المباحث من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابة بجسد المجنى عليه، وهي إصابة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار ناري خرطوش، كما أن السلاح المضبوط هو سلاح ناري بماسورة من الداخل غير مششخنة عيار 12 مم، وهو سليم وصالح للاستخدام، فارغ الطلقة المرسل هو لعيار 12 مم يعمل على السلاح السابق.

وقررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.