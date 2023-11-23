أسرة الشيخ الحصري تحيي ذكرى وفاته بالقرآن والدعاء أمام قبره (صور)

أحيّت أسرة الشيخ محمود خليل الحصري، الخميس، الذكرى ٤٣ لوفاة القارئ الراحل، بحضور كريمته ياسمين الحصري، اليوم الخميس.

مدفن الشيخ محمود خليل الحصري

وقامت الحاجة ياسمين الحصري، مع عدد من محبي والدها الراحل من أكثر من دولة، بزيارة مدفن الشيخ محمود خليل الحصري، وقرأوا القرءان ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

وحرص بعض محبي الشيخ الحصري، على التقاط الصور التذكارية مع ابنته الحاجة ياسمين الحصري في جو من الألفة والمحبة.

وتحل في الـ 24 من نوفمبر كل عام ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، وأول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.

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وولد الشيخ القارئ محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية، رئيس لجنة تصحيح المصحف الأسبق، في 17 سبتمبر 1917، وتوفى في الـ 24 من نوفمبر عام 1980.

علي جمعة يكشف سر تفوق الحصري في قراءة القرآن

وفي وقت سابق، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، هو المعلم الأول لأنه بدأ في النقلة النوعية في التعامل مع القرآن الكريم قائلا:" إنه في عام 1917 ولد المعلم الأول الشيخ الحصري وتوفى عام 1980 وكان عمره 63 عاما وخلال هذه الفترة ملأ الأرض علما وتعليما لذلك لقب المعلم الأول كانت من صالحه".

وأوضح الدكتور على جمعة، خلال برنامج "مصر دولة التلاوة"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على القناة الأولي مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الشيخ الراحل الحصري استطاع ان يحقق حقق نقلة نوعية في التعامل مع القرآن الكريم، حيث قدم الأحكام على النغم وانحاز للحكم وساهم في انتشار القران الكريم داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن الجميع كان يتعجب من تلاوة الراحل الشيخ الحصري مما جعل الجميع يسأله في الأحكام".