العمل الوطني بالقدس: معوقات كثيرة لإتمام الهدنة في غزة بسبب التعنت الإسرائيلي

اخبار غزة الان، كشفت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة، إن كان هناك معوقات كثيرة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة إسرائيلية لتحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية والقضاء عليهم حتى لا يدافعوا ثمنا سياسيا مقابل تبادل الأسرى.

ضغوطات المجتمع الإسرائيلي

وأضافت النتشة، خلال حوارها المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الضغوط الدولية والعربية لإتمام هذه الصفقة وضعت إسرائيل أمام مأزق أخلاقي، يأتي ذلك علاوة على ضغوطات المجتمع الإسرائيلي من قبل أهالي هؤلاء الأسرى.

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اتفاقية الهدنة الإنسانية

وأشارت، إلى أنه بالرغم من موافقة الكنيست على اتفاقية الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلا أن هناك مؤسسات استيطانية تقدمت بشكوى للمحكمة العليا في إسرائيل للاعتراض على قرار الحكومة بإتمام هذه الصفقة، وذلك من ضمن الأسباب الإضافية لعدم إتمام الهدنة فضلا عن السبب المتعلق بوجود إعاقة في الأمور الفنية بخصوص تسليم الأسرى وأسمائهم حسبما ذكر الاحتلال الإسرائيلي.

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

الهدنة الإنسانية في غزة، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مسؤول قوله:" إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب".



وأكد المصدر المصري أن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفلا وإمرأة فلسطينية من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قال مصدر مصري مسئول، قوله إن القاهرة تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

تفاصيل اتفاق الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأكد المصدر المصري أن القاهرة طالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.

وفي السياق ذاته كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.