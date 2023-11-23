بدء المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بأسوان بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة (صور)
بدأ المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران في محافظة أسوان، اليوم الخميس، بحضور لفيف من الأهالي وأعضاء الحملة الانتخابية والقيادات الحزبية والسياسية للمرشح.
وتم استقبال المرشح الرئاسي بزفة نوبى فور وصوله لمقر المؤتمر برفقة أعضاء الحملة الانتخابية، ثم عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.
وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ودعم القضية الفلسطينية.
وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، ودعوا جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.
وأكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر المرشح الرئاسي بإدفو، الذي عقد امس الأربعاء أن التطوير لن يحدث إلا بتغيير النظام، والتغيير السلمى يأتي من انتخاب المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيسًا للجمهورية.
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