الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بدء المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بأسوان بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة (صور)

المؤتمر الانتخابي
المؤتمر الانتخابي لفريد زهران في أسوان، فيتو

بدأ المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران في محافظة أسوان، اليوم الخميس، بحضور لفيف من الأهالي وأعضاء الحملة الانتخابية والقيادات الحزبية والسياسية للمرشح.

وتم استقبال المرشح الرئاسي بزفة نوبى فور وصوله لمقر المؤتمر برفقة أعضاء الحملة الانتخابية، ثم عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.



وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ودعم القضية الفلسطينية.

Advertisements

وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، ودعوا جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.

وأكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران،  خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر المرشح الرئاسي بإدفو، الذي عقد امس الأربعاء أن التطوير لن يحدث إلا بتغيير النظام، والتغيير السلمى يأتي من انتخاب المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيسًا للجمهورية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسوان الانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسى

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل (صور)

احتفالًا بأعياد الطفولة، لقاء بين محافظ أسوان وطلاب المرحلة الابتدائية للمدرسة اليابانية (صور)

محافظ أسوان يكرم منسقي مشروع البرنامج الرئاسى أهل مصر (صور)

الأكثر قراءة

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

النقل تحذر من ظاهرة خطيرة وهذه عقوبة المخالفين

قبل حفلته بالرياض، محامي محمد رمضان يكشف مفاجأة عن انتشار خبر حبس الفنان سنة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

يعقوب الشاروني.. مسيرة 6 عقود في حب الطفل العربي (فيديوجراف)

62 عاما بس لسه شباب، مدرس بالمعاش يحصد المركز السادس بالبطولة العربية لكمال الأجسام

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الدولار الأمريكي؟ حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 23-11-2023

ارتفاع سعر بيع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين لـ ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ الإفتاء تجيب

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية