غازتك تنظم لقاء مع المقاولين والموردين لرفع مستويات السلامة والصحة المهنية

كتب هاني أبوزيد

طبقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، نظمت شركة غاز تك لقاء مع المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المختلفة لأعمال الشركة بحضور المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وباولو رونديني ممثل الشريك الأجنبي والعضو المنتدب، والإدارة العليا بالشركة، والسيد المهندس وليد الطويل مستشار السلامة والصحة المهنية، ومسؤولى الإدارة العليا بالشركة وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم خطط واجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة آمنة لكافة العاملين والمقاولين والموردين الذين يعملون تحت مظلة الشركة.

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وذكر المهندس عبدالفتاح فرحات أن شركة غازتك تبذل جهودًا متواصلة لتطوير مستويات السلامة والصحة المهنية، في كافة عمليات التشغيل وتعتبرها ركيزة أساسية من ركائز سير العمل داخل الشركة بكافة مناطقها وفروعها وهو ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة الالتزام الكامل بجميع تعليمات السلامة والصحة المهنية، لتوفير بيئة عمل ملائمة وظروف تشغيل آمنة للعاملين والمعدات ولضمان صحة وسلامة كافة العاملين تحت مظلة الشركة وكذلك التأكد من اتباع كافة قواعد وتعليمات السلامة بجميع مواقع العمل.

وأضاف بأن الشركة قد قامت بتغير رؤيتها ومهمتها لتتواكب مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما قامت بإعادة تحديد أهدافها لتتضمن في مقدمتها تطبيق أعلى مواصفات الأمان والصحة المهنية في كافة عملياتها، كما تسعى شركة غازتك وتقوم بالفعل حاليًا بتنفيذ خطة عمل طموحة لتطوير ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة في مختلف أنشطة الشركة لتتواكب مع المواصفات والاشتراطات العالمية وبدعم كبير ومتواصل من شركة إيني العالمية وهي شريك رئيسي في رأسمال شركة غازتك ومن أهم ركائز تنفيذ هذه الخطة هم كافة العاملين بالشركة جنبًا إلى جنب مع شركاء النجاح من السادة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات لأعمال الشركة.

من جانبه، أشار باولو رونديني ممثل الشريك الأجنبي والعضو المنتدب إلى أهمية إتباع معايير السلامة حيث تعد بمثابة جوهر أساسي ومفيد لأداء العمل بصورة احترافية ويزيد من انتاجيته ويحد من المخاطر والتكاليف وتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات، كما عرض سيادته بعض من التجارب الميدانية والتي تُظهر عدم إتباع العاملون لمعايير السلامة وتعرض حياتهم وحياة غيرهم للخطر وطريقة معالجتها، وأكد سيادته على أنه من سلطة جميع الموظفين والمقاولين إيقاف أي عمل لا يتبع معايير الأمان والسلامة.

وذكر المهندس ياسر الأباصيري مدير عام المشروعات أن الخطوات التي تتخذها الشركة للالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة تهدف لتوفير ظروف عمل آمنة لجميع الموظفين والمقاولين وتقييم جميع الأخطار الناتجة عن الأعمال ووضع إجراءات اللازمة والالتزام والتوافق مع سياسة شركة غازتك وتعليمات العمل الخاصة والمتطلبات القانونية فيما يخص السلامة والصحة المهنية والبيئة.

واستعرض وليد الطويل مستشار السلامة والصحة المهنية بشركة غازتك إجراءات وخطة عمل الشركة لتطوير مستويات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي لتذليل أية معوقات والعمل على إنجاز هدف الشركة في توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين تحت مظلتها من عاملين بالشركة أو مقاولين أو مقدمي خدمات فضلًا عن معدات ومنشآت الشركة، وأنه لابد من التأكد من اتباع معايير السلامة وتحديد المخاطر المحتملة من جانب كافة المقاولين والمتعاملين مع الشركة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المهندس عبد الفتاح فرحات عن خالص شكره وتقديره للسادة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات مشيرًا إلى أنه كان لجهودهم وإسهاماتهم تأثيرًا كبيرًا في تقدم الشركة إلى المكانة التي تحظى بها حاليًا وإلى السعي لتعزيز هذا التعاون المثمر وذلك بدعمهم وتعاونهم لجهود الشركة وسعيها لتطوير ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية.

وفي ختام اللقاء وقع كافة الحضور على بيان التزام شخصي باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة في إشارة إلى التوافق والالتزام وروح التعاون المثمر التي تحظى به شركة غازتك مع المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات لأعمال الشركة.

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