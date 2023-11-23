الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعا بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية دمسنا (صور)

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بالبحيرة، فيتو

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا بشأن الطلب المقدم من أهالي قرية دمسنا بمركز إيتاي البارود لبحث إمكانية الاستغناء عن جزء من مبدأ مصرف دمسنا التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب لإقامة محطة رفع صرف صحي بالقرية.

 

وكان ذلك بحضور عبد الله حامد - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا ومعتز محي الدين محمد - مدير عام صرف جنوب شرق البحيرة وكافة الجهات المعنية وممثلي الجهات المعنية.

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السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعا بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية دمسنا، فيتو 

 

حيث أكد السكرتير المساعد ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين وتماشيا مع اتجاه الدولة المصرية الحديثة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.


 

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على قيام محافظة البحيرة بمخاطبة وزير الموارد المائية والري بطلب الاستغناء عن مساحة 100م وفقا للمعاينة على الطبيعة وذلك تحقيقا للخطط التنموية بالمحافظة وفقا لحدود نزع الملكية بمعرفة أجهزة هيئة الصرف.
 

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعا بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية دمسنا، فيتو 

 

كما تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بإعداد عدد 2 خريطة مقياس رسم مناسب بغرض الاستغناء عن المساحة المذكورة حتى أقرب مجمع وفقا لحدود نزع الملكية.

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البحيرة محطة رفع الصرف الصحي إيتاى البارود السكرتير المساعد بالبحيرة محافظة البحيرة

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