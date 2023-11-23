الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي" بالبحيرة (صور)

ختام البرنامج التدريبي
ختام البرنامج التدريبي حول التحول الرقمي، بالبحيرة، فيتو

اختتمت، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته إدارة الموارد البشرية "قسم التدريب" بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بدمنهور ومركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 12 نوفمبر 2023 وحتي 23 نوفمبر 2023.

ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي"  بالبحيرة، فيتو 
ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي"  بالبحيرة، فيتو 
ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي"  بالبحيرة، فيتو 

وكان ذلك لتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بمراكز (الدلنجات ورشيد وكفر الدوار ووادي النطرون وأبو المطامير وإيتاي البارود وشبراخيت ودمنهور) على مهارات برنامج word واستفاد منها 15 متدربا.

 

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي" التي تهدف إلى خلق نموذج عمل ذكي ومستدام داخل المؤسسات الحكومية باستخدام التحول الرقمي وجيل مؤهل من الكوادر الحكومية لزيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


 

ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي"  بالبحيرة، فيتو 
ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي"  بالبحيرة، فيتو 
ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي"  بالبحيرة، فيتو 

كما يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على إشراك جميع العاملين بمختلف المديريات والوحدات المحلية والجهات التابعة لها فى البرامج التدريبية والدورات التأهيلية لما لها من دور بارز فى صقل مهاراتهم الإدارية والفنية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف الدولة فى كافة القطاعات والمشروعات الخدمية والتنموية.

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البحيرة مكتبة مصر العامة بدمنهور دمنهور برنامج تدريبي التحول الرقمي

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