السيسي: نبذل من أجل أمننا القومي الدم وعاقدون العزم على مواجهة أزمة غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننا عاقدون العزم على المضي قدما في مواجهة أزمة غزة متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقابضين على أمننا القومي المقدس، ونبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين إطلاق صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة تناست أن اسم الله العدل يجمع البشر من كل لون وجنس".

خيار الإنسانية

وتابع خلال كلمته بفعالية “تحيا مصر فلسطين”: “إن السلام هو خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك، ولندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق مصطفين من أجل الوطن وتجمعنا القضية وثوابتها”.

Advertisements

وقف إطلاق النار في غزة



وأوضح أن مصر أكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول لسلام عادل وشامل قائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.