الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس صاحب شركة وسائق 45 يومًا في واقعة التخلص من نفايات خطرة بالطريق العام

حبس صاحب شركة نفايات
حبس صاحب شركة نفايات وسائق 45 يومًا، فيتو

جددت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، عاصم يس، أحمد المنوفي، حبس صاحب شركة نفايات وسائق 45 يومًا في واقعة التخلص من نفايات خطرة، بالطريق العام، وتسببها في وفاة شقيقين وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق شديدة.
 

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شهد مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية مصرع شقيقين وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق شديدة عقب  قيام المتوفي بنقل مادة مجهولة تشبه "الأسمنت" لمنزله، عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة، وما أن سكب عليها المياه حتى حدثت تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام، تسبب في اختناقهم ونفوق 2 رأس ماشية.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من  شرطة النجدة، بحدوث حالات اختناق داخل منزل أسرة بعزبة عويس التابعة لمركز زفتي،  نتيجة انبعاث غاز سام من مادة مجهولة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين قيام شخص بنقل مادة مجهولة عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة بين عزبة عويس وقرية شبراقلوج مركز زفتى  لمنزله، وحدثت تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام نتج عنه نفوق 2 رأس ماشية وإصابة 8 حالات باختناق ووفاة شقيقين نتيجة استنشاقه الغاز السام.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل كلا من إبراهيم أبو المعاطي حجازي 25 سنة مصاب باختناق، محمود أبو المعاطي حجازي 30 سنة اختناق وتم نقله للعناية المركزة، أحمد أبو المعاطي حجازي 43 سنة " جثة"، هندية أحمد حجازي 20 سنة اختناق، بثينة أحمد حجازي 9 سنوات اختناق، محمد إبراهيم عابد 25 سنة اختناق، بطة سلام منصور 30 سنة اختناق، عبد الستار عبد المعطي 35 سنة اختناق وتم نقله للعناية المركزة، صفاء فوزي السيد 65 سنة اختناق وتم نقلها للعناية المركزة، هبة عباس  البيومي 25 سنة اختناق وتم نقلها للعناية المركزة.

كما تم تشكيل لجنة من الصحة والطب البيطري والبيئة،  لفحص المادة واعداد تقرير مفصل بملابسات الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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