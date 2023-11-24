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رياضة

بعثة منتخب الشباب تعود من تونس اليوم

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، تعود بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 الي القاهرة اليوم الجمعة قادمة من تونس، عقب انتهاء مشاركته في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة. 

وكانت تأجلت عودة بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض الي القاهرة 24 ساعة لتصل اليوم الجمعة بدلا من أمس الخميس بسبب ظروف الطيران. 

أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005، نتائج مقبولة خلال مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

يأتي ذلك كون بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

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أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال أفريقيا

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا 

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف 

استقبلت شباكه: 7 أهداف

يرأس بعثة منتخب الشباب في تونس محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتعد بطولة شمال أفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط 

وحاول اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في البطولة خوفا من سوء النتائج، خاصة أن المنتخب المصري حديث التكوين، إلا أن وائل رياض تمسك بالمشاركة في البطولة واعتبرها احتكاكا قويا ومهما للفريق في بداية تكوينه.

نتائج منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0 

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4 

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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