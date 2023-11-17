الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

استبعاد شتيجن من قائمة منتخب ألمانيا للإصابة

شتيجن،فيتو
شتيجن،فيتو

تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، نبأ صادما من معسكر المنتخب الألماني، بإصابة أندريه تير شتيجن حارس الفريق.

 

استبعاد شتيجن

وأعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، أن تير شتيجن لن يتواجد مع الماكينات في المباراتين المقبلتين، بسبب مشاكل "أسفل الظهر".

 

ويغيب حارس برشلونة عن مواجهتي تركيا غدًا السبت، والنمسا الثلاثاء، ضمن الأجندة الدولية الودية.

 

وقال ناجلسمان في تصريح أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيغيب شتيجن عن المباراتين لأنه يعاني من آلام حادة في ظهره، سيسافر إلى برشلونة غدًا، وأتمنى أن يكون متاحا مرة أخرى قريبا مع فريقه".

 

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وأوضحت الصحيفة أن حارس برشلونة سيحاول التعافي سريعا بهدف الاستعداد لمباراة رايو فاليكانو في الدوري، والمقررة يوم 25 نوفمبر الجاري.

 

شروط برشلونة للموافقة على بيع رافينيا إلى الأندية السعودية

ومن ناحية أخرى اشترط مسئولو برشلونة الإسباني، الحصول على 70 مليون يورو، للموافقة على بيع الجناح البرازيلي رافينيا إلى الأندية السعودية الراغبة في ضمه.

 

ووفقا لموقع "فوتبول ترانسفيرز" الإنجليزي فإن برشلونة يرغب في الحصول على 70 مليون يورو من الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.

 

وأوضح التقرير أن تشيلسي ونيوكاسل يرغبان كذلك في ضم رافينيا، مؤكدين أن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة قد تدفع اللاعب للرحيل وأوضح التقرير أن برشلونة يبحث بيع أنسو فاتي المعار إلى برايتون نهائيا.

 

وكان رافينيا انضم إلى برشلونة قادما من ليدز الإنجليزي في صيف عام 2022، حيث خاض مع الفريق 61 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 15 آخرين.

 

برشلونة يقترب من ضم لاعب جديد 

ومن جهة أخرى، كشف تقرير صحفي إسباني، بأن نادي برشلونة كان على أعتاب التعاقد مع مهاجم آخر من أتلتيكو مدريد، في الصيف الماضي.

 

وضم برشلونة اللاعب البرتغالي، جواو فيليكس، من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

 

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، كان برشلونة يعتزم الدخول في مفاوضات مع أتلتيكو، لضم اللاعب الشاب ذي الأصول النيجيرية، صامويل أوموروديون "سامو"، البالغ من العمر 19 عامًا.

 

وانضم سامو لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي قادمًا من غرناطة، بعد فشل برشلونة في التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو، نظرًا لأزمة إيقاف القيد التي كان يعاني منها النادي.

 

بعد ذلك، علم برشلونة بنية أتلتيكو مدريد إعارة اللاعب، وكان يريد ضمه، قبل أن ينتقل لصفوف ديبورتيفو ألافيس في النهاية.

 

وخاض سامو 12 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، أحدها في شباك برشلونة خلال لقاء الأمس في الليجا، الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني (2-1).

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تير شتيجن المنتخب الالماني شتيجن برشلونة

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