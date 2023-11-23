وزارة العمل: توعية الطلاب والعمال بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

أعلنت وزارة العمل تنظيم مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 55 طالبا ومعلما وإداريا بمدرسة العريش الفنية الفندقية بالمساعيد، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

قطاع التعليم

وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس..

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وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

مديرية العمل بشمال سيناء

وأكد محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، إلى استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، حاضر فى الندوة الكيميائى عبد المنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور سوزى عبد الله مديرة المدرسة.

السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل، أن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح نظمت فعاليات للتوعية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية العاملين بحقوقهم فى العمل فى بيئة عمل آمنة مما ينعكس على زيادة معدل الأداء وزيادة الإنتاج، وذلك بمشاركة العاملين فى شركات (الدلتا الجديدة بالحمام - وشركة أوراسكوم – وشركة سامكريت بالعلمين- وشركة المينا الحمرا (ويبكو) بالعلمين- وشركة خالدة للبترول وشركات الخدمات التابعة لها بمطروح، وإطلاق مبادرة "هانزل وهشارك " للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية، وكذلك متابعة أحوال العمالة غير المنتظمة داخل تلك الشركات، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتكثيف الزيارات الميدانية للمواقع التي يتم تنفيذ مشروعات كبرى بها للقيام بالمهام المنوطة بها لخدمة المجتمع والعمال..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح أكد فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك المبادرات والندوات التي بدأتها المديرية وتنفذها داخل الشركات العاملة بالمحافظة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل وتطبيق احكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من المخاطر المختلفة، ومنوهًا إلى أن مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح قام بالاشتراك مع مكاتب السلامة والصحة المهنية (الحمام-العلمين- مطروح) وجرى تقديم عدة محاضرات بمواقع العمل إلى جانب متابعة العمالة الغير منتظمة بها، كما جرى إطلاق مبادرة (هانزل وهشارك ) لتشجيع وتوعية العاملين بأهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية بأنه حق دستورى وواجب قومى ينعكس على دعم وإستقرار الدولة المصرية، وعلى هامش فاعليات المحاضرات جرى استعراض إنجازات المشروعات القومية الموجودة بمطروح على أرض الواقع مع التأكيد على العمل على فتح لجان انتخابية داخل المشروعات الكبرى التى تضم عمالة كبيرة لتسهيل العملية الانتخابية.