التموين: انتهاء صرف 98% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف سلع نوفمبر المدعمة لنحو 98 ٪ لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن ، مقيدين علي 23 مليون بطاقة، وذلك عبر 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة التموين معاون الوزير: إن جميع السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي يتراوح بين 4 إلي 6 أشهر للأصناف الرئيسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم المجمدة والدواجن.

وأوضح أنه بالتوازي مع صرف احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، يتم توفير السلع ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار لدي 3 آلاف منفذ علي مستوى الجمهورية والممتدة إلي 6 أشهر.

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وأشار كمال إلي أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين سيعقد خلال الفترة المقبلة عدة اجتماعات مع الموردين والمنتجين وكذلك الغرف التجارية للاستعداد لاستقبال شهر رمضان.

صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر

وتستعد وزارة التموين لصرف الاستعاضة الأولى للسلع التموينية لمقررات الدعم الخاصة بشهر ديسمبر، الأحد المقبل، وذلك من مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن تابعين لشركتي المصرية والعامة علي مستوى الجمهورية تمثل نسبة 25٪ من الربط السلعي لكل تاجر.

وقال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ صرف السلع التموينية من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لمطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة مع ما يتم توفيره لأصحاب البطاقات التموينية طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر لضمان قيام حصول المواطنين على السلع دون أي شكاوى.

وأشار إلي توافر كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا أكثر من 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل علي دعم بقيمة 200 جنيه، وتصرف 4 زيت و6 سكر.

وأضاف الشيخ أن الدولة تعمل علي زيادة عدد المنافذ الغذائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد تساعد في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص.

أزمة السكر

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول

وأضاف وزير التموين، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدًا لطرحها في المنافذ.

استقبال 170 ألف طن سكر

واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرًا تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.