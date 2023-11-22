الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج: بدء إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة

المدفن الصحي للقمامة
المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بالمراغة،فيتو

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة على مساحة 20 فدان، بتكلفة تصل إلى 62 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتعاون بين وزارات " التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع"،لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين، بما يساهم فى الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين.

Advertisements

ومن جانبه أوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة " الهيئة العربية للتصنيع "، وجاري متابعة أعمال البدء في إنشاء المدفن الصحي بقرية " الغريزات "، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن المتابعة المستمرة للمشروع، وتذليل كافة المعوقات؛ للانتهاء من المشروع في المواعيد والجداول الزمنية المحددة.

رئيس جامعة سوهاج يعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

فتح باب المشاركة في المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج المخلفات الصلبة مدينة المراغة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا هشام آمنة وزير التنمية المحلية

الأكثر قراءة

حماس تضع 10 شروط لتنفيذ الهدنة والجهات الضامنة

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

أردوغان: مستعدون لتولي المسئولية في أمن غزة بعد الحرب

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة

بيراميدز يواصل تدريباته الصباحية استعدادا لمباراة مازيمبي (صور)

بدء القمة المصرية الأردنية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

في دقيقة واحدة، سرقة مجوهرات بـ 7 ملايين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

المزيد

انفوجراف

بوساطة مصرية قطرية، بنود الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية