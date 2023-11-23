الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الخميس 23-11-2023

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس عند 100.01 جنيهًا للشراء، و100.45 جنيهًا للبيع، فيما شهد الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء تعاملات اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، فيتو 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري


سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.70 جنيه للشراء، و38.87 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري


سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.87 جنيه للشراء، و35.03 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري


وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.65 جنيه للشراء، و20.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري


وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.24 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.80 جنيه للشراء، و82.31 جنيه للبيع.

 

txt

مستندات وخصائص البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة

txt

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات لأصحاب النشاط التجاري والصناعي من بنك مصر

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري


وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري


وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري


وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية  . 

سعر الدولار أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات سعر الدينار الكويتي

مواد متعلقة

26 مليار دولار، تفاصيل مشروعات البنك الدولي في مصر منذ عام 1959 (إنفوجراف)

البنك الأهلي المصري يشارك بجناحين بمؤتمر ومعرض Cairo ICT 2023

مستندات وخصائص البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة

مش هنحتاج قروض تاني، خبيرة تكشف تأثير تبادل البنك المركزي المصري العملات مع مصرف الإمارات

الأكثر قراءة

بعد قرار حبسه سنة، محمد رمضان: بدرس مسلسلي اللي جاي وعملت لابني راتب (فيديو)

يعقوب الشاروني.. مسيرة 6 عقود في حب الطفل العربي (فيديوجراف)

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

مجلس أبوظبي يعلن رسميا جدول مباريات كأس السوبر المصري

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

قرار من عائلات غزة ينسف مخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر بيع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم الخميس 23-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 23-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يعقوب الشاروني.. مسيرة 6 عقود في حب الطفل العربي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ الإفتاء تجيب

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية