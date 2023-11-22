تنظيم قافلة سكانية شاملة بكوم حمادة في البحيرة
قامت وحدة السكان بالمحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بشابور وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 165 حالة تنوعت ما بين ( أسنان - طب الأسرة - باطنة - تنظيم الأسرة - تطعيمات أطفال).
جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 800 رأس أغنام ورش 600 رأس ماشية( أغنام - أبقار - جاموس )، وبقطاع الكهرباء تم تركيب خليه كهروضوئيه وصيانة لوحة محول عزبة الصوافين وإعادة انارة خط الشوارع بنطاق الوحدة المحلية بشابور،كما تم رفع 16 طن تراكمات ونقلها للمكان المخصص لها.
وخلال القافلة تم عقد ندوة تثقيفية حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بالإضافة إلى تثقيف صحى حول أهمية نظافة الأسنان والإهتمام بها من الطفولة المبكرة.
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