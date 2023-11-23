الخميس 23 نوفمبر 2023
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النشطاء يكشفون الصورة الأولى لبائع الطعام المصري بعد انتصاره على مستشار أوباما

محمد حسين وبهاء بعد
محمد حسين وبهاء بعد انتصارهما على مستشار أوباما، فيتو

انتصار مصري على مستشار أوباما، تداول نشطاء مواقع التواصل الصورة الأولي للمصري الذي أهانه المستشار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، ستيوارت سيلدويتز، حيث كشف النشطاء عن اسم المصري الذي يعمل على عربة الطعام في نيويورك، وهو محمد حسين، 24 عامًا، وصديقه بهاء.

أول صورة للمصري المنتصر على مستشار أوباما

وظهرت صورة محمد حسين وبهاء بعد انتصارهما على مستشار أوباما، الذي ألقت شرطة نيويورك القبض عليه، أمس الأربعاء، بعد انتشار مقاطع فيديو يهين فيها المصريين محمد وبهاء.

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محمد حسين وبهاء، فيتو


وعبر المصريين عن تعاطفهم مع محمد حسين وبهاء، بعد نشر صورتهما لأول مرة، حيث أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على دعمهما للمصريين، بعد تعرضهما للإهانة على يد مستشار أوباما السابق ستيوارت سيلدويتز.

وعلقت صفاء صالح قائلة: "المصريين كلهم فرحانين بيكم وبأخلاقكم وبيدعولكم تفتحوا مطعم مصري كبير في نيويورك قريب ونأتي كلنا لنأكل فيه وونطلق عليه اسم "يا كايدهم".. وشهم سمح، مصريين مصريين يعني، هم أب وابنه؟ شبه بعض".

ثبات المصري أمام استفزاز مستشار أوباما

وامتدحت لميس خليلوفا بارتوسك الثبات الانفعالي للمصريين، مؤكدة أن ثبات المصري أمام استفزاز مستشار أوباما، قائلة: "ثباته الانفعالي يُدرس، برافو عليهم…"

القبض علي ستيوارت سيلدويتز، فيتو


وعلقت هبة الله محفوظ قائلة: "إن ستيوارت سيلدويتز ذهب لعربة الطعام عدة مرات لاستفزاز المصري، لكنه فهم الأمر وقام بتصويره".

وقال إيهاب الطحاوي: "أنا إنسان شعرت بالغضب الشديد والفزع والاشمئزاز من المضايقات الدنيئة والعنصرية والمعادية للإسلام التي تعرض لها محمد حسين، 24 عامًا، وهو بائع متجول في مانهاتن، على يد ستيوارت سيلدويتز، المستشار السابق لإدارة أوباما، تخيل أنك شاب طموح ومجتهد يأتي إلى الولايات المتحدة ويحلم بحياة أفضل، والإنصاف والعدالة (ناهيك عن اللياقة البسيطة) فقط ليتعرض للمضايقة بهذه الطريقة المثيرة للاشمئزاز؟".

لحظة القبض على مستشار أوباما

جدير بالذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على مستشار أوباما ستيوارت سيلدويتز، من قبل شرطة نيويورك، بعد إهانته لبائع الطعام المصري في نيويورك محمد حسين، كما قام بسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد القبض على مستشار أوباما ستيوارت سيلدويتز وجهت له الشرطة في نيويورك عدة تهم أولية منها جريمة الكراهية والمطاردة، والتحرش المشدد من الدرجة الثانية, والملاحقة التي تسبب الخوف، والملاحقة في العمل.


وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو لمستشار البيت الأبيض في عهد أوباما ستيوارت سيلدويتز، وظهر وهو يهين ويسب مصري يعمل على عربة طعام في نيويورك، واتهمه بالإرهاب، وتعدي عليه بالألفاظ لأجل الاحتلال الإسرائيلي.

وقام ستيوارت سيلدويتز، الدبلوماسي الأمريكي ومستشار في البيت الأبيض عمل في إدارة أوباما، باستفزاز البائع المصري، العامل على إحدى عربات الطعام في نيويورك، فما كان من المصري إلا أن طلب منه الرحيل والابتعاد عن عربة الطعام، لكن ستيوارت استفز المصري بلصق علم الاحتلال الإسرائيلي على عربة الطعام، واتهمه بأنه مجرم وإرهابي.

مستشار أوباما يهين مصريا ويسب الإسلام

كما واصل ستيوارت استفزازه للعامل المصري قائلًا إنه ليس له الحق في التواجد على أرض أمريكا، واتهمه بدعم الإرهاب، وعندما رد عليه المصري قائلًا: "إنكم من تقتلون الأطفال وليس نحن"، فما كان من ستيوارت سيلدويتز إلا أن رد عليه ردًا صادمًا حيث قال: "إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني ليس كافيًا!".

وفي فيديو مقطع آخر، ردد ستيوارت سيلدويتز عبارات معادية للإسلام، ولرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فما كان من البائع المصري إلا أن طلب منه الرحيل، وهدده بإبلاغ الشرطة، بعد أن وجه ستيوارت له كلمات عنصرية وإهانة بسبب معاداته للفلسطينيين، ودعمه قتل الأطفال الفلسطينيين.


وانتشرت مقاطع فيديو إهانة ستيوارت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم العربي والإسلامي، وبعد انتشار مقاطع الفيديو العنصرية لـ ستيوارت سيلدويتز ضد عامل الطعام المصري وإهانته للإسلام، أعلنت مؤسسة العلاقات الحكومية الأمريكية في جوثام، قطع جميع علاقاتها مع سيلدويتز الذي كان يعمل لديها.

وأصدرت مؤسسة العلاقات الحكومية الأمريكية بيان لها فور انتشار مقاطع الفيديو بشكل سريع، وجاء في البيان: "لقد أنهت العلاقات الحكومية في جوثام كل الارتباط مع ستيوارت سيلدويتز، وهو شخص لم يساهم في عملنا منذ سنوات، حيث يُظهر مقطع الفيديو المنتشر أفعالا عنصرية وتحط من كرامة المعايير التي نمارسها في شركتنا".

كما قال المتحدث باسم شرطة نيويورك: "إن الشرطة على علم بمقاطع الفيديو وتقوم بمراقبة الوضع".

وأثارت مقاطع الفيديو التي تظهر عنصرية ستيوارت سيلدويتز مع عامل الطعام المصري غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد الإهانات التي وجهها للعامل المصري وللإسلام.

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