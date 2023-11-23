التفاصيل الكاملة للقائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة بكأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر، قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إرسال القائمة الأولية للفراعنة المشاركة بكأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق في يناير المقبل يوم 14 يسمبر.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر القادم سوف ينطلق يوم 3 يناير المقبل على أن يعلن فيتوريا قائمة منتخب مصر الأولية يوم 14 ديسمبر، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024.

وقرر فيتوريا أن يضم 27 لاعبًا وذلك بعد قرار جديد أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ينص على رفع عدد اللاعبين المسموح قيدهم في قوائم المنتخبات ببطولة أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار إلى 27 لاعبًا، بدلا من 23.

ترددت أنباء عن عقد حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر، مع روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن العفو عن الثلاثي المستبعد من معسكر المنتخب الأخير وهم “حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور”.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن حازم إمام بالفعل عقد جلسة مع فيتوريا للحديث عن أسباب استبعاد الثلاثي ولكنه لم يطلب العفو عنهم حتى لو تقدم أي لاعب بالإعتذار مثلما تردد.

وتابع: جلسة حازم مع فيتوريا أكد خلالها الثعلب أن المدرب البرتغالي له حق القرار النهائي والذي لا يمكن التدخل فيه أو حتى مجرد الحديث عن الأمر وفكرة العفو لم يتطرق إليها حازم إمام.

Advertisements

وأضاف: بالنسبة لإعتذار حسين الشحات لم يصدر منه أي شئ حتى الأن وحتى لو تم ذلك سيعود القرار النهائي للعفو عنه أيضًا لروي فيتوريا.

فيما ترددت أنباء عن تفكير اتحاد الكرة في إقالة محمد غرابة مدير منتخب مصر، بحجة وجود انفلات في معسكر الفراعنة الذي أقيم مؤخرًا حيث وقعت مشادة بين طارق حامد وإمام عاشور.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه لا توجد أزمات في المنتخب بسبب محمد غرابة وكل ما تردد حول الأزمة بين طارق حامد وإمام عاشور غير صحيح بالمرة.

وشدد المصدر على أن تفكير الإتحاد في رحيل غرابة غار تمامًا من الصحة، وأن جهاز المنتخب مستقر ولن يتم تغيير أي عضو بالجهاز مثلما تردد.

وتابع أنه على الجميع أن يتكاتف من أجل المنتخب خاصة مع اقتراب البطولة الأهم والتي يرغب روي فيتوريا وكافة اللاعبين في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتمسك بخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

أضاف المصدر، أن فيتوريا سيؤكد مطلبه بخوض وديتين قويتين خلال جلسته مع حازم إمام المشرف على منتخب مصر، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا لم يشترط أن يكون طرف المباراتين الوديتين في المعسكر المقبل، من منتخبات القارة السمراء، المهم أن تكون هناك تجارب قوية قبل المشاركة في الكان.

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

وبعد انتهاء معسكر منتخب مصر الوطني، لن يكون لديه أي ارتباطات رسمية أو تجمعات تدريبية، حتى الثالث من يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخب إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة

وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعادت بعثة الفراعنة بالكامل إلى القاهرة، بما فيها جميع اللاعبين المحترفين، الذين يحصلون على يوم راحة مع أسرهم وذويهم في القاهرة قبل العودة إلى أنديتهم في أوروبا والخليج.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط.