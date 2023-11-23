طريقة عمل القلقاس بالخضرة أكلة موفرة وقيمتها الغذائية عالية

طريقة عمل القلقاس بالخضرة، من الاكلات المصرية التي توارثناها عبر الأجيال، وهي من الاكلات القديمة، لأن القلقاس من الخضروات المصرية القديمة، وهو من الخضروات المصرية المميزة في فصل الشتاء، ويتميز القلقاس بأنه عالي القيمة الغذائية؛ لأن القلقاس يتمتع يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن بعض ستات البيوت لا تجيد طريقة عمل القلقاس بالخضرة، وتجدها صعبة التحضير، لأنه يحتاج في عمله الكثير من الخطوات، ولذلك يحاولن تعلم طريقة عمل القلقاس بالخضرة، ويبحثن عن أسهل الطرق لعمل القلقاس، لطعمه اللذيذ.

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أسرع طريقة لعمل القلقاس بالخضرة

وتؤكد الشيف ريمو خبيرة الطهي، أن القلقاس من الخضراوات الشتوية عالية القيمة الغذائية، ولذلك لابد أن تحرص كل ست بيت على تقديمه لأطفالها في الشتاء، وقد تجده بعض ستات البيوت صعبا في عمله؛ لما يتطلبه من خطوات عديدة، ولذلك تقدم الشيف ريمو؛ طريقة عمل القلقاس بالخضرة في خطوات بسيطة، في السطور التالية.

مكونات عمل القلقاس بالخضرة

كيلو ونصف قلقاس (يفضل أن تكون ثمرة واحدة لتكون التسوية واحدة)

4 حزم سلق

3 حزم كسبرة خضراء

رأس ثوم

بصلة كبيرة

شوربة لحم أو دجاج حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود

ملعقة كبيرة سمنة

3 ملاعق كبيرة زيت

مكعبا مرق

ليمونة



طريقة عمل القلقاس بالخضرة

يقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل، ويترك نحو خمس دقائق، ثم يضاف إليه ماء ساخن جدا، ويقلب بملعقة ويوضع في مصفاة، ويفتح عليه الماء البارد، ويغسل بواسطة اليدين جيدا، وهذه الطريقة أحسن طريقة لغسل القلقاس.



يسلق اللحم بالطريقة العادية، وبعد إزالة الريم يتبل بالبصل المبشور والمستكة والحبهان والملح والفلفل الأسود، ويترك لينضج.



وفي هذه الأثناء، تقطف أوراق السلق وتغسل جيدا وتحمر في زيت على نار هادئة جدا حتى لا تحترق.

(أما العروق فتقطع صغيرا وتضرب في الخلاط مع كوب ماء وتصفى جيدا، ويضاف هذا الماء لاحقا على القلقاس بعد نضوج القلقاس؛ لأن القلقاس لا ينضح سريعا إذا أضيف ماء السلق إليه).

عندما ينضج اللحم يضاف القلقاس ويقلب ويغطى على النار حتى ينضج، ثم يضاف ماء عروق السلق للقلقاس.

يفصص الثوم ويضرب مع الكسبرة في الميكسر، ويقدح ملعقة كبيرة من السمن ويقلى.

يقلب السلق ويرفع من على النار، ويترك ليبرد ويسحق بواسطة ظهر ملعقة ليصبح كالبودرة.

ويضاف للقلقاس وتطش تقلية الثوم والكسبرة كخطوة أخيرة، وتقلب وتعصر الليمونة ويغطى الوعاء.

ويقدم مع أرز أبيض وبألف هنا.

طريقة تخزين القلقاس لعام كامل



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طرق تخزين القلقاس، لمدة عام كامل، وحتى عودة الشتاء العام المقبل، إلى جانب تخزين العديد من الخضراوات الشتوية..



طريقة تفريز القلقاس:



يقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل ويترك نحو خمسة دقائق، ثم يضاف اليه ماء ساخن جدا ويقلب بملعقة.

ثم يوضع في مصفاة ويفتح عليه الماء البارد ويغسل بواسطة اليدين جيدا.



وبالنسبة للتقلية:

يمكنك الاحتفاظ بها كالتالي:

يحمر الثوم والكزبرة الخضراء، وأيضا أوراق السلق المسحوقة جيدا، في السمن على نار هادئة.

بعد أن تبرد نحفظها في أكياس مقسمة، مع كل كيس قلقاس، حسب حمية القلقاس، ويقسم إلى أكياس متساوية كل كيس اكله حسب عدد أفراد الأسرة.



القلقاس بالسلق مع الارز

فوائد القلقاس

يحتوي القلقاس على العديد من الفوائد الصحية، التي تستعرضها الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية.

تعزيز المناعة

يحتوي القلقاس على كمية عالية من فيتامين سي، وهو فيتامين أساسي لتعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي القلقاس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

خفض ضغط الدم

يحتوي القلقاس على كمية عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم.

خفض مستويات السكر في الدم

يحتوي القلقاس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا لمرضى السكري.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي القلقاس على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تعزيز صحة القلب

يحتوي القلقاس على كمية عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف.

فقدان الوزن

يحتوي القلقاس على سعرات حرارية منخفضة وكمية عالية من الألياف الغذائية، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

تقوية العظام

يحتوي القلقاس على كمية عالية من الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام.

تقليل خطر الإصابة بالنقرس

يحتوي القلقاس على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالنقرس.