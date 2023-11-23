الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

سلسلة قوافل زراعية للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية المستدامة بقرى الوادي الجديد

قوافل توعوية زراعية،
قوافل توعوية زراعية، ڤيتو

 بدأت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، فى إطلاق سلسلة من القوافل الزراعية للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بقرى الوادي الجديد، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كلية الزراعة ومديرية الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور أيمن كساب، إن القافلة الزراعية استهدفت قرى ناصر الثورة بمركز الخارجة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصرى ورفع  الوعى لدى المزارعين بكافة القضايا  المتعلقة بالزراعة.

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 وذكر كساب، أن القافلة ناقشت موضوعات النخيل وكيفية الوقاية والعلاج من سوسة النخيل الحمراء، وموضوع القمح وأهم الأصناف التي تجود بمحافظة الوادي الجديد، كم تناولت القافلة موضوع زراعة الطماطم ومشكلاتها بالمحافظة وكيفية رجوع قرية الثورة لسابق عهدها من أولى القرى إنتاجًا للطماطم إلى جانب قضايا الإنتاج الحيواني وكيفية التغذية الجيدة وإنتاج سلالات ممتازة من الأبقار والأغنام والماعز، وتربية الأرانب ومشكلاتها وطرق التحصين ومواعيدها.

 وفي الختام قدم المزارعون بقرى ناصر الثورة الشكر للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وفريق العمل المعاون له على تنظيم الجامعة لقوافل بيطرية وإرشادية زراعية.

 يذكر أن القافلة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد،  والدكتور حسين فرويز - وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم حمدون - وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طلعت بشندى - وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الفرقة الرابعة بالكلية.

 

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جامعة الوادي الجديد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد قوافل توعوية زراعية التنمية الزراعية المستدامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنمية الريف المصري

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