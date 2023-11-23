التحفظ على 950 علبة سجائر مجهولة في حملة بحي العجمي بالإسكندرية
نفذ حي العجمي غرب الإسكندرية، برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لمتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والمخابز والسوبر ماركت بمعايير السلامة والصحة وسلامة الغذاء والاشتراطات البيئية وقانون العمل، وجاءت الحملة بقيادة حامد متولي سكرتير عام الحي واستهدفت الحملة شارع الأندلس، شارع قبضايا، البيطاش الرئيسي، شارع عين شمس، شارع فضه.
وتحفظت الحملة على ٩٥٠ عبوة سجائر مجهولة المصدر وإلزام المحال التى تم المرور عليها ببيع السجائر وفقًا للتسعيرة وتحصيل ٢٣٠٠٠ جنيه غرامات إشغال فورية والتحفظ علي ٣٩١حالة إشغال.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير ٥ محاضر من قبل الرصد البيئي، ٩ محاضر من قبل إدارة شئون البيئة وجرى إنذار ٢٠ محلا من قبل إدارة رخص المحلات، والمحاضر المحررة من قبل السلامة والصحة المهنية ١١ محضرا وحررت إدارة مراقبة التغذية والصحة المطور ١٠ محاضر، وإدارة التموين ١٤ محضرا، ومكتب العمل ٩ إنذارات شركة مياه الشرب ٤ محاضر.
كما قامت الحملة بإزالة كشك بالأندلس والحجاز يستخدم كمغسلة بدون ترخيص وغلق وتشميع منشأتين.
جاءت الحملة تنفيذ لتعليمات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وبقيادة سكرتير عام الحى ومدير إشغال الطريق والرصد البيئي ومدير الأزمات والكوارث وجميع الإدارات المعنية بالحى وكافة المديريات المعنية.
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