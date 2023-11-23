تفاصيل الدعوى المتسببة في حبس محمد رمضان لمدة سنة

أصدرت محكمة الجيزة حكما بالحبس لمدة سنة غيابيا ضد الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

الدعوى المتسببة في حبس الفنان محمد رمضان لمدة عام

وكان الفنان محمد رمضان، أكد أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

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وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة.

حبس محمد رمضان سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.

وتابع المحامي في بلاغه: نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم).

قال المحامي أحمد الجندي دفاع الفنان محمد رمضان، إن القرار الصادر حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر من محكمة أكتوبر، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيا.