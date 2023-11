لانا ديل راي تتحدث عن التعاون مع بيلي إيليش

لانا ديل ري ، تحدثت المغنية الشهيرة لانا ديل راي لمجلة Harper’s Bazaar، عن رغبتها في التعاون مع المغنية الشابة بيلي إيليش، قائلة: "أنا أحبها كثيرا.. ليس لدي أي إثارة، أو تأكيدات حول التعاون مع بيلي في الوقت الحالي... لكنني أشعر أن حياتنا المهنية تبدو وكأنها تعاون، ولكن سيكون من الممتع أن ندخل إلى الاستوديو معا".

لانا دي راي ترد على اتهامها بالسحر: يا إلهي..إنني أعرف الكتاب المقدس

ردت المغنية الشهيرة لانا ديل ري، على امرأة اتهمتها بالسحر، بعد أن نشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، يرصد حدوث شيء غريب، أثناء إحدى حفلات لانا ديل راي، واتهمتها بالسحر، لترد المغنية علي فيديو المرأة قائلة:"يا إلهي، أنا أعرف آيات الكتاب المقدس أفضل منك…هذا ليس جيد".

لانا دي راي تتبرع بعائد حفلاتها

كشفت المغنية الشهيرة، أنها تتبرع بمبيعات التذاكر الخاصة بحفلاتها الغنائية الأخيرة، إلى المدن الأمريكية، التي أحيت فيها الحفلات وتحديدا في وست فرجينيا.

وقالت لانا دي راي، في تصريحات صحفية جديدة، عن تبرعاتها: "أردت فقط أن أشكركم، وأشكر كل مدينة زرتها قبل هذا... كل تذكرة، وكل دولار، يتم إعادته مباشرة إلى المدينة، لمساعدة المجتمع والمواطنين".

لانا تلغي حفل وتعمل نادلة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وعدد من الصور، للمغنية العالمية، وهي ترتدي ملابس نادلة، وتعمل في أحد مطاعم ولاية آلاباما الأمريكية.

وتساءل عدد من معجبي الفنانة، عن سبب تصرفها ذلك، خاصة أنها الغت حفلا لها، وفضلت العمل كنادلة بدلا من إقامة حفلها.

لانا تفضح حبيبها السابق

في سياق متصل، فضحت المغنية الشهيرة، حبيبها السابق الضابط شون لاركين، خلال أغنيتها الجديدة “Chemtrails”، والتي أصدرتها ضمن أغاني ألبومها الأخير، Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd، والذي يتكون من ١٦ أغنية.

وكشفت لانا ديل ري، خلال أغنيتها، أن حبيبها السابق، تزوج من شريكته الحالية، وهو لا يزال مرتبط عاطفيا بها.

وقالت لانا في “Chemtrails عن حبيبها السابق: "لقد ولد في ديسمبر، وتزوج عندما كنا لا نزال سويًا، لقد تزوج عندما كنا نتعامل كزوجين معًا، وأحيانًا أتساءل ما الذي ستفكر فيه زوجته إذا عرفت ذلك".

لوحة إعلانية واحدة للترويج لألبومها الجديد

فيما وضعت لانا دي راي 37 عامًا، لوحة إعلانية واحدة للترويج لألبومها الجديد، “هل تعلم أن هناك نفقًا تحت أوشن بوليفارد”، في مدينة تولسا، بولاية أوكلاهوما، حيث يقيم حبيبها السابق شون لاركين، 49 عامًا.

وشاركت المغنية صورة لنفسها وهي جالسة داخل سيارتها مع منظر للوحة الإعلانات على حسابها الخاص على إنستجرام، وعلقت عليها: “هناك واحدة فقط وهي في تولسا”.

وأوضحت لانا دي ري، أن موقع اللافتة الإعلانية له دوافع خفية وشخصية، وذكرت ذلك مرتين في التعليقات أسفل الصورة قائلة: ”إنه شخصي”.

علاقة لانا وشون العاطفية

وواعدت لانا ديل راي، شون لاركين لمدة ستة أشهر فقط، قبل إعلان انفصالهما بسبب “جداولهما المزدحمة” في عام 2020، حيث كان الحبيبان السابقين يقسمان وقتهما بين لوس أنجلوس، وتولسا حيث عمل لاركن كضابط شرطة حتى تقاعد العام الماضي.

ألبوم لانا دي ري الجديد

في سياق متصل، أصدرت المغنية الشهيرة لانا ديل ري، مؤخرا ألبومها الجديد، Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd، والذي يتكون من ١٦ أغنية.

وعلى الفور تصدر اسم لانا دل راي، الترنيد في أمريكا، بسبب حماس محبيها للاستماع لأغاني ألبومها الجديد خاصة أن آخر أغنية لـ لانا دل راي، أصدرتها قبل ما يقرب من عاميين.

وجاءت أغاني ألبوم لانا دل راي، Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd كالتالي:ـ

01 The Grants

02 Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

03 Sweet

04 AW

05 Judah Smith Interlude

06 Candy Necklace

07 Jon Batiste Interlude

08 Kintsugi

09 Fingertips

10 Paris, Texas

11 Grandfather Please Stand on The Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing

12 Let the Light In [ft. Father John Misty]

13 Margaret [ft. Bleachers]

14. Fishtail

15 Peppers [ft. Tommy Genesis]

16 Taco Truck x VB

سرقة أغاني ألبوم لانا ديل ري

وكانت لانا ديل ري، حذرت جمهورها من الاستماع إلى أغنياتها المسربة، أو النظر إلى صورها الشخصية، بعدما كشفت عن سرقة اللابتوب الخاص بها، كاميرات الفيديو وغيرها، في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما دفعها أيضا إلى حذف الكتاب الذي تعمل عليه.

وكانت لانا ديل ري، ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها علي موقع انستجرام، تحدثت فيه أن معلوماتها الشخصية لا زالت متاحة للأغراب حتى هذا اليوم، قائلة: "سأخبركم يا رفاق بشيء لدقيقة.. منذ أشهر ركنت سيارتي في أحد الأماكن ونزلت من السيارة لدقيقة. وفي المرة الوحيدة التي تركت فيها حقيبة الظهر، أحدهم جاء وحطم كل شبابيك السيارة وأخذ الحقيبة. في الحقيبة يوجد الكومبيوتر وثلاث كاميرات فيديو وهارد درايف".

وتمنت لانا ديل ري بألا يكون هناك المزيد من الأشياء مسربة أو مسروقة، وناشدت متابعيها بألا يستمعوا إلى الموسيقى المسربة.. وفيما يتعلق بالكتاب، قالت: "أحببت الكتاب الذي فقدته ووضعت فيه الكثير من الشغف. وفيما يتعلق بكاميرات الفيديو سنرى ما الذي سيحدث".

سرقة لانا في عام ٢٠١٩

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لانا ديل ري للسرقة، ففي العام 2019 تعرض منزل عائلتها للسرقة، حيث تم سرقة أغراض شخصية.