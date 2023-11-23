وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بأسيوط

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الالتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية.

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مديرية العمل بمحافظة أسيوط

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بمحافظة أسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق جيلًا واعيًا لديه مقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية.

ونوه إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية،، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وحاضر في الندوة الكيميائية سامية نصيف المفتش بمكتب شرق للسلامة والصحة المهنية.

مديرية العمل بمحافظة سوهاج

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، التقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية على مهن الفندقة الشاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، ومنتجع هيلتون الأقصر، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية في الكوثر والمعد بأحدث التجهيزات والمعدات في مجالات المطبخ، الإشراف الداخلي، الأغذية والمشروبات، وتهدف الدورة التدريبية الي تدريب الشباب وتأهيلهم علي الفندقة الشاملة، لمدة 6 أسابيع ( 4 أسابيع منها بمركز التدريب المهني، واسبوعين بمنتجع هيلتون بمحافظة الأقصر)، والتدريب خلال أيام الأحد إلى الخميس، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم علي التقدم للالتحاق بالتدريب.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن مميزات التدريب المتاح أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة باتمام الدورة من الوزارة والبرنامج ومنتجع هيلتون، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا، تسمح للمتدرب بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتأمين ضد إصابات العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجى التدريب.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على املهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى بالتعاون مع الجهات المتخصصة والدولية المعنية بذلك.

كما أكد مدير المديرية أن شروط التقديم تتمثل فى: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط مناسب، والسن من 18 إلى 35 سنة، مع التفرغ التام طوال مدة التدريب، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، واجتياز المقابلة الشخصية، كما يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل بطريق أسيوط سوهاج بجوار محكمة الأسرة من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ويتم إخطار الناجحين بموعد المقابلة الشخصية.