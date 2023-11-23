جولات ميدانية بمكاتب مديرية العمل في الإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولات ميدانية لمدة يومين متتاليين علي المكاتب الخارجية التابعة للمديرية، للإطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث جرى زيارة 8 مكاتب خارجية وهى: القنطرة شرق، والقنطره غرب، وابو خليفه،و ابوصوير،و التل الكبير،و القصاصين، وقريه الابطال، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالتل الكبير.. وكذلك تسليم أول دفعة من شهادات قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة المميكنة للشباب والتى يتم طباعتها بوحدة الطباعة بمقر ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى تسليم إعانات صحية واجتماعية، في إطار اهتمام الوازرة بالعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات المديريات لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها، وذلك فى إطار سعى المديرية لتفعيل كافة ملفات العمل الخاصة بها فى مختلف المجالات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين..

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حماية العمالة غير المنتظمة

واوضحت الوزارة فى بيان لها، ان ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بشكل دورى بتفعيل دورها ودور المكاتب التابعة لها فى تقديم خدماتها للمواطنين، والاهتمام برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والقيام بعمليات حصر وتسجيل لها فى ارض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى وغيرها من المشروعات، واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، انه خلال جولاته قام بتقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التى يقدمها المكاتب، والاجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين، منوهًا إلى استمرارتنظيم ندوات توعوية حول السلامة والصحة المهنية وندوات عن وحدة المساواة بين الجنسين وذلك في إطار إهتمام الوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الانتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، كما تقدم بالعزاء لأسر العمالة غير المنتظمة المتوفيين، وللمصابين متمنيًا لهم الشفاء العاجل وذلك خلال تسليمه الإعانات لهم.

السلامة والصحة المهنية

قالت وزارة العمل في بيان لها ان إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت بالاشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمدينة فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، لتوعية العاملين والطلاب بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى المنشآت التعليمية حفاظًا على جميع ارواح العاملين والطلاب والمترددين على المنشآت التعليمية ضمن خطة الوزارة المديرية لنشر ثقافة السلامة داخل مختلف القطاعات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضح ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الفعاليات تاتي ضمن سلسلة من الندوات بدأتها أطلقتها المديرية داخل منشآت المحافظة في مختلف القطاعات، لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف والتواجد المستمر داخل كافة المنشآت لتطبيق أحكام القانون فيما يخص حماي ورعاية العمال وتوفير مناخ عمل آمن من خلال تطبيق أحكام اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين مختلف الفئات، مؤكدة استمرار نشر تلك الثقافة وتنظيم الندوات بشكل دوري وفق الخطة الموضوعة لحماية المنشآت والممتلكات بما يضمن تحقيق معدلات أعلى من التنمية..