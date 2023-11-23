الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دورة دراسية للكهنة عن سر الاعتراف

افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدورة التدريبية السادسة للآباء الكهنة، والتي ينظمها المعهد بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "سر التوبة والاعتراف".

وألقى نيافة الأنبا موسى كلمة حملت عنوان "دور الكاهن فيما بين الأبوة والرعاية والتدبير" أعرب في بدايتها عن سعادته بإقبال الآباء الكهنة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لديهم ونقل وتبادل الخبرات الروحية والرعوية بينهم.

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فيما أشار الدكتور مايكل إدوارد المدير التنفيذي للمعهد إلى أن إعداد أب الاعتراف، يعد أحد أهم أهداف معهد الرعاية والتربية منذ تأسيسه، بصفته الكيان المنوط به إعداد وتأهيل الكهنة وتزويدهم بالخبرات الرعوية على أسس كتابية وعقيدية جنبًا إلى جنب مع الأسس العلمية.

ويشارك في دورة "سر التوبة والاعتراف" ١٢٥ كاهنا من كهنة كنائس القاهرة، إلى جانب ١٦٠ كاهنا من عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر وخارجها عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM.

الأنبا أنيانوس يرسم كاهنين بإيبارشية بني مزار

صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

وشارك في صلاة القداس صاحبا النيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الإكليريكي روماريو نابليون كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ببني مزار باسم القس يوساب، والشماس الإكليريكي جورج ملاك كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالشيخ فضل باسم القس جورجيوس.

الأنبا اسطفانوس يرسم شمامسة جدد ومعمودية في إيبارشية ببا

صلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس البابا كيرلس بمدينة ببا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا أسطفانوس صلوات رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما عمّد نيافة الأنبا أنطونيوس أحد أبناء الكنيسة.

الأنبا مينا يترأس اجتماع كهنة غرب كندا

ونظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا للأقباط الأرثوذكس حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور، تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب القس جورج إبراهيم لفعاليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بالايبارشية.

كما ترأس الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا صلاة القداس الالهي مع مجمع كهنة ايبارشية غرب كندا.

الكنيسة الأرثوذكسية تناقش أسباب الضغوط النفسية على الشباب

ونظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر السنوي السابع عشر، تحت عنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية".

وخلال المؤتمر جرى عرض ومناقشة التأثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن اداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

وحضر المؤتمر وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وتم الاعداد له من قبل فريق لجنة الصحة النفسية ومتخصصين في المجال ذاته.

وشارك في المؤتمر ٢٥٠ شخص ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.

وطالب المشاركون بضرورة تكرار هذا النوع من الموضوعات لأنها تتماس مع احتياجات وحياة أبناء الكنيسة، ولتعميم الفائدة والانتشار على نطاق أوسع.

كما أشاد المشاركون بجودة الإعداد للمؤتمر سواء من ناحية المحتوى أو الجانب التنظيمي، حيث تميز البرنامج بحسن توزيع فقرات البرنامج مما حقق استفادة قصوى من الوقت، ومنح مساحة كافية للتدريبات والتطبيقات العملية.