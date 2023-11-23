الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

برنامج حول التغيرات المناخية بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للأرصاد الجوية

الارصاد الجوية، فيتو
الارصاد الجوية، فيتو

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعتمد دوليًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بتنظيم البرنامج التدريبي، بمشاركة (٢٠) متدربا عن كل دولة من الدول الأفريقية؛ وذلك خلال الفترة من 19 – 30 نوفمبر 2023 بمركز القاهرة الإقليمي للتدريب.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الدول العربية والإفريقية في مجال التدريب وتبادل الخبرات في كافة أنشطة الطيران المدني.

Advertisements

برنامج تدريبي حول  التغيرات المناخية بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية

وفي هذا السياق، أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف أنشطة الطيران المدني؛ والتي من بينها تخصصات الأرصاد الجوية بما يعزز قدرات وإمكانيات صناعة الطيران المدني.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الأخصائيين في مجال الأرصاد الجوية الزراعية ممن لديهم درجة علمية ذات الصلة، كما يعزز مهارات الكوادر البشرية العاملة في هذا الشأن من أجل تحديد آثار التغيرات المناخية في مختلف مجالات الزراعة، بالإضافة إلى زيادة القدرة على إصدار التوصيات الفعالة اللازمة لتخفيض الآثار السلبية ودعم التأثير الإيجابي لتداعيات تغيرات المناخ؛ والمساهمة في إعداد خطة استراتيجية تساعد على التكيف مع عناصر المناخ في الحقول الزراعية المختلفة.

وفي سياق آخر أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

تفاصيل اتفاق الرهائن مع إسرائيل برعاية مصرية قطرية، إطلاق سراح 50 رهينة مقابل 150 فلسطينيا، وقف حركة الطيران جنوبا 4 أيام و6 ساعات شمالا، ضمان حرية حركة المواطنين

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران وإيكاو لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية التغيرات المناخية الدول العربية والإفريقية الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تغيرات المناخ وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

تفاصيل اتفاق الرهائن مع إسرائيل برعاية مصرية قطرية، إطلاق سراح 50 رهينة مقابل 150 فلسطينيا، وقف حركة الطيران جنوبا 4 أيام و6 ساعات شمالا، ضمان حرية حركة المواطنين

مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية

الأكثر قراءة

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

400 كتاب وعشرات الجوائز والتكريمات، وفاة يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال عن 92 عاما

الأهلى، قرار جديد من كولر تجاه صلاح محسن

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

إيتمار بن غفير يطالب باحتلال قطاع غزة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

القبض على مديري شركة بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

Advertisements

منوعات

المزيد

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية