الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك المركزي يكشف حركة عملات الأسواق المتقدمة في أسبوع

الدولار الأمريكي،
الدولار الأمريكي، فيتو

كشف البنك المركزي عن آخر تقرير له حول حركه الاسواق العالميه فيما يخص عملات الأسواق المتقدمة وذلك خلال الفتره من 10 وحتى 17 نوفمبر الجاري.

وقال البنك المركزي في تقريره انه شهد مؤشر الدولار أداءً أسبوعيًا يعد من الأسوأ منذ شهور، حيث انخفض بنسبة 1.84%، مسجلًا أكبر نسبة تراجع منذ منتصف يوليو، واستقر عند أدنى مستوى له منذ نهاية أغسطس. 

انخفاض الدولار 

واضاف البنك المركزي انه كان انخفاض الدولار مدفوعًا في الغالب بصدور العديد من المؤشرات الاقتصادية التي أشارت إلى بدء حدوث إنكماش وركود اقتصادي ودعمت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قد انتهى من تشديد السياسة النقدية.

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أسعار العملات، فيتو

 وتراجع الدولار بأكبر قدر يوم الثلاثاء، حيث سجل أكبر انخفاض بقياس يومي له (-1.49%) خلال عام، بعد أن ظهر تباطؤ التضخم وقدم مفاجأة بهبوطه، مما أدى إلى التوقف عن التكهن بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، شهد اليورو أكبر ارتفاع له منذ منتصف يوليو، بنسبة 2.14% على خلفية ضعف الدولار. وكانت البيانات الواردة من الاتحاد الأوروبي مختلطة نسبيًا، إلا أن التحسن في معنويات المستثمرين وفقًا لاستطلاع الرأي لشهر أكتوبر ساعد في دعم العملة. وبالمثل، ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.92% خلال الأسبوع ليستقر عند أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر.

تحسن أداء الجنيه الاسترليني 

 ويرجع تحسن أداء الجنيه الاسترليني في الغالب إلى ضعف الدولار، حيث ارتفع الاسترليني بأكبر قدر يوم الثلاثاء عندما انخفض الأخير بشكل حاد. وبصرف النظر عن ذلك، كانت البيانات الاقتصادية البريطانية مختلطة نسبيًا، حيث استمر ارتفاع معدلات الأجور نسبيًا بينما انخفض التضخم. وأخيرًا، ارتفع الين الياباني بنسبة 1.26% خلال الأسبوع مع تراجع مخاوف السوق بشأن الفجوة بالسياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وسط توقعات بأن الأول انتهى بالفعل من دورة التشديد النقدي.

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 ففي بداية الأسبوع، انخفض الين ليستقر عند أدنى مستوى له منذ 33 عامًا بسبب  تمركز المستثمرين في عقود التداول، مما دفع وزير المالية الياباني إلى التصريح بأن التحركات الحالية في الين غير مرغوب فيها وأنه سيتم مراقبة تحركات العملات الأجنبية عن  قرب لمعرفة  إذا كان الأمر سيتطلب تحركًا ما، وهو تصريح تم تكراره عدة مرات على مدار الأسبوع.

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